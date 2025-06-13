影／印航空難前機艙內「電子設備都故障」 乘客拍攝影片曝光

印度航空波音787客機12日起飛後不久墜毀，超過240人罹難。一名乘客在社群平台分享影片，聲稱自己在事發前搭過這架班機，爆料飛機上的空調、娛樂螢幕等電子設備在起飛前數小時就已經失靈。

英國每日郵報報導，這名乘客名叫瓦薩（Akash Vatsa），他表示自己搭乘這架飛機的上一段航班，從德里飛往阿默達巴德。他在X上分享影片，稱機上「出現一些不尋常的情況」。

他也貼出機身照片，顯示飛機註冊編號為VT-ANB，與墜毀班機的編號相符。

航班紀錄顯示，這架波音夢幻客機當天上午從德里飛抵印度西部城市阿默達巴德。之後，班機編號171的航班於當地時間下午1點後起飛，預計飛往英國倫敦蓋維克機場，但起飛不久後即墜毀，機身陷入火海。

墜機消息傳出後，瓦薩在網上發布拍攝的影片，顯示他搭乘該機時，機上設備故障。他在影片中說：「冷氣完全沒在運作，一如既往，娛樂螢幕也壞掉，連叫空服員的按鈕都不能用，什麼都不能用，連閱讀燈也壞了。」

瓦薩表示，原本拍攝這段影片是準備向印度航空投訴，但在聽聞墜機事故後，他決定公開影片，希望引起外界重視這架飛機早有狀況。

I was in the same damn flight 2 hours before it took off from AMD. I came in this from DEL-AMD. Noticed unusual things in the place.Made a video to tweet to @airindia i would want to give more details. Please contact me. @flyingbeast320 @aajtak @ndtv @Boeing_In #planecrash #AI171 pic.twitter.com/TymtFSFqJo — Akash Vatsa  (@akku92) 2025年6月12日

瓦薩先生接受印度媒體NDTV訪問時表示，由於航班號碼更動，「原本要轉機前往倫敦的乘客被要求下機，走到登機門後再重新登機」。

這起空難是印度數十年來最嚴重的一次，目前事故原因仍在調查中。可能的肇因包括：突發的風速變化導致引擎失速，或鳥擊同時影響到兩具引擎。

美國空軍退役中校、同時也是商業航空安全顧問戴維森（John R. Davidson）指出，根據飛行數據，飛機似乎已達起飛速度，但尚未順利爬升，顯示「可能是太晚抬頭起飛，或起飛後不久即失速」。