印航波音787空難逾240死 專家發現襟翼起落架有異

印度一架飛往倫敦的班機12日在起飛後不久墜毀住宅區，超過240人罹難。飛航專家從墜毀前的影像發現，飛機當時疑似未開啟襟翼和收起落架，有違通常作業程序。

印度航空（Air India）1架飛往倫敦的波音787夢幻客機昨起飛不久後墜入印度阿默達巴德市（Ahmedabad）住宅區，機上有包含2名機師在內的12名機組人員與230名乘客，除1名被拋出機艙的乘客倖存外，其餘241人都已罹難。

空難也造成地面為數不明的人員喪生，包括1棟學院住宿設施內的醫學生，當時失事飛機撞上這棟建築物並起火燃燒。

法新社報導，印度民用航空總局（DirectorateGeneral of Civil Aviation）指出，這架印航班機從阿默達巴德起飛不久後「就向航空交通管制中心發出求救訊號（MAYDAY Call）」。

美國財經新聞網CNBC引述航空數據公司Cirium指出，這架飛機是2013年12月首飛、2014年1月交付印度航空公司。截至12日空難前，連同失事班機在內印度航空共有34架787客機投入營運，並計劃再訂購至少20架。

目前全球投入飛航的787客機共有1100多架。

專家根據網路上一些拍到這架印航班機墜毀的影片初步研判，飛機可能存在異常情況。

前美國聯邦航空總署（FAA）事故調查主管古茲提（Jeff Guzzetti）指出，這架787的起落架未收起，違反飛機通常在起飛後立即收起落架的標準程序。他也表示，希望進一步了解飛機的襟翼是否設定正確，並指機師有可能誤將襟翼收起，而非正確收起落架。

飛機起飛時，襟翼（flap）會以較小角度開啟，以增加機翼攻角提高升力，從而縮短起飛距離；降落時則開啟較大角度甚至全開，這可同時增大升力與阻力，使飛機不易失速，從而降低進場速度並縮短跑道使用距離。

古茲提說：「沒有看到冒煙、起火或發動機發出異常聲響等現象，也沒有出現任何結構性故障。看起來飛機在離開跑道後，無法順利爬升。」

他表示，可能原因包括誤將襟翼收起而非起落架，或飛行控制電腦的程序設定錯誤，「目前我們無法確定真正原因」。

航空諮詢公司RW Mann & Co負責人曼恩（BobMann）表示，這架波音787飛機在3355公尺長的跑道上幾已滑行全程，卻似乎仍沒獲得足夠推力，然而這段跑道距離本該足夠供班機起飛。

他說，這可能是因為飛機在起飛前設置錯誤，或是輸入到電腦系統中的重量數據有誤，導致系統錯估起飛所需的推力。

曼恩說：「如果輸入的重量比實際高，飛機會起飛得很猛，如果輸入比實際低，則可能導致推力不足。」但他強調他的看法並非官方結論，還是要從機上黑盒子的資料判斷。

此外，曼恩也發現班機襟翼位置似乎不對，並指出若太晚才嘗試調整襟翼，可能導致氣動失速。