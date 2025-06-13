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印航波音787夢幻客機空難 當局已尋獲其中一具「黑盒子」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
印度航空一架波音787-8型夢幻客機12日從印度西部城市阿默達巴德起飛不久後墜毀，安全人員站在墜機現場，一股水柱噴向建築。路透
印度航空一架波音787-8型夢幻客機12日從印度西部城市阿默達巴德起飛不久後墜毀，安全人員站在墜機現場，一股水柱噴向建築。路透

印度航空（Air India）一架波音787-8型夢幻客機在印度西部城市阿默達巴德起飛不久後墜毀，當局在事故發生數小時後尋獲其中一個黑盒子，將有助於釐清事故原因。

印度斯坦時報報導，飛機上裝有2個黑盒子，目前已尋獲位於機尾的黑盒子並妥善保存。印度民航總局（DGCA）將接收該設備並進行記錄分析。一位消息人士透露，位於飛機前部的另一個個黑盒子仍未找到。

黑盒子是一種小型裝置，用來記錄飛機在飛行過程中的各項資訊。這種鮮橙色或黃色的長方形盒子經過精心設計，可以抵禦爆炸、火災、水壓和高速撞擊，包含飛行和駕駛艙記錄以及飛行數據，有助於精確找出飛機失事的真正原因。

事故發生後不久，當局首先會嘗試找到此設備，以協助釐清事故原因。

波音 墜機 印航空難

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