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美國總統川普評論印航空難：「航空史上最嚴重的事故之一」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普12日在白宮簽署國會批准的決議時發表講話。路透
美國總統川普12日在白宮簽署國會批准的決議時發表講話。路透

印度航空（Air India）一架波音787-8型客機在印度西部城市阿默達巴德起飛後墜毀，美國總統川普將這起墜機事件描述為「航空史上最嚴重的事故之一」，並強調美國已準備好以任何形式協助印度。

據印度CNBC TV18報導，以及「X」上的現場影像，川普在白宮回應媒體就印度航空墜機事件提問時表示：「這次墜機事故非常可怕。我已經告訴他們（印度），我們能做的，我們都會做。那是一個大國，強大的國家。他們會處理好的，我相信。」

川普補充說，他已經讓印度知道，「只要有我們能幫得上忙的，我們馬上就會過去。」

他也表示，這場墜機事故「慘不忍睹，看起來大部分人都沒了。」不過他也指出可能還有幾名倖存者，「沒人知道，沒人知道會怎樣。」

他還說：「你知道，我們看到那架飛機，看起來飛得挺好，看上去沒有爆炸，看起來就像是引擎熄火，但天啊，那這真是場可怕的墜機事故，這是航空史上最嚴重的事故之一。」

波音 墜機 印航空難

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