影／印度航空波音787起飛到墜毀不到1分鐘 監視器完整畫面曝光

印度航空（Air India）AI 171航班12日下午正從西部城市阿默達巴德起飛，準備前往英國倫敦，但原本的例行起飛，卻變成了一場噩夢，全程不到一分鐘。印度時報報導，這架波音787-8型夢幻客機從起飛到墜毀，都被機場監視器清楚拍下。

#BREAKING - New video from surveillance cameras shows the entire flight of #AI171, including the takeoff roll. #Ahmedabad #AirIndia #AirIndiaCrash pic.twitter.com/eNtXt00uDh — PoliticalPilot (@PilotPoli) 2025年6月12日

影像可見，該架波音787-8型夢幻客機於當地時間下午1時39分在薩達爾．瓦拉巴伊．帕特爾國際機場（Sardar Vallabhbhai Patel International Airport）的23號跑道上加速滑行後，平穩起飛。幾秒後，飛機並未如預期爬升，反而是低空滑行，高度太低，速度也太慢。飛機在城市上空短暫保持平飛，隨即開始下墜。

飛機起飛30秒後，猛烈撞上位於機場周界外一所醫學院的建築，火焰瞬間燃起，濃煙竄升，玻璃和混凝土如雨般墜落。記者寫道：「一座原本用於療癒的建築，如今成為血腥現場」。

根據航管人員表示，AI 171航班起飛後不久發出了求救（Mayday）訊號，隨後便無任何回應，在跑道外墜落，最終在機場邊界外燃燒殆盡。

據轉述，AI 171由經驗豐富、飛行時數超過8200小時的薩巴瓦爾（Sumeet Sabharwal）機長駕駛，副機長昆達爾（Clive Kundar）則擁有1100小時的飛行經驗。