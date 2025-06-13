聽新聞
0:00 / 0:00
影／印度航空波音787起飛到墜毀不到1分鐘 監視器完整畫面曝光
印度航空（Air India）AI 171航班12日下午正從西部城市阿默達巴德起飛，準備前往英國倫敦，但原本的例行起飛，卻變成了一場噩夢，全程不到一分鐘。印度時報報導，這架波音787-8型夢幻客機從起飛到墜毀，都被機場監視器清楚拍下。
影像可見，該架波音787-8型夢幻客機於當地時間下午1時39分在薩達爾．瓦拉巴伊．帕特爾國際機場（Sardar Vallabhbhai Patel International Airport）的23號跑道上加速滑行後，平穩起飛。幾秒後，飛機並未如預期爬升，反而是低空滑行，高度太低，速度也太慢。飛機在城市上空短暫保持平飛，隨即開始下墜。
飛機起飛30秒後，猛烈撞上位於機場周界外一所醫學院的建築，火焰瞬間燃起，濃煙竄升，玻璃和混凝土如雨般墜落。記者寫道：「一座原本用於療癒的建築，如今成為血腥現場」。
根據航管人員表示，AI 171航班起飛後不久發出了求救（Mayday）訊號，隨後便無任何回應，在跑道外墜落，最終在機場邊界外燃燒殆盡。
據轉述，AI 171由經驗豐富、飛行時數超過8200小時的薩巴瓦爾（Sumeet Sabharwal）機長駕駛，副機長昆達爾（Clive Kundar）則擁有1100小時的飛行經驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言