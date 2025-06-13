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印航空難唯一倖存者身分曝光！坐緊急出口附近 跳出飛機逃生

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
印度航空一架飛往倫敦的787-8型客機12日從阿默達巴德的機場起飛後不久墜毀，一名行人走過墜機現場的殘骸。路透
印度航空一架飛往倫敦的787-8型客機12日從阿默達巴德的機場起飛後不久墜毀，一名行人走過墜機現場的殘骸。路透

印度航空（Air India）一架載有242人的波音787-8夢幻客機，12日下午自印度西部城市阿默達巴德起飛，卻在5分鐘後不幸墜毀。印度航空13日凌晨證實，這班原定飛往倫敦的AI171航班機上共242人，僅有一人倖存。

印度斯坦時報報導，印度航空在「X」發出貼文表示：「印度航空證實，2025年6月12日從阿默達巴德飛往倫敦蓋特威克機場的AI171航班發生事故。這架機齡12年的波音787-8型飛機於13時38分從阿默達巴德起飛，機上載有230名乘客和12名機組人員」

印度航空指出，「飛機在起飛後不久即墜毀，我們沉痛通知，機上242人中，已有241人確認罹難，唯一的倖存者正在醫院接受治療。」聲明同時確認，唯一的倖存者是一位印度裔英國公民。

路透報導，這位40歲男子名叫維斯瓦什庫馬爾（Ramesh Viswashkumar），當時坐在緊急逃生出口附近，成功跳出飛機。他表示自己是是英國公民，在印度探望家人後，與他的兄弟一起前往英國。

他向印度斯坦時報表示：「我站起來時，周圍都是屍體。我嚇壞了。我站起來就跑。飛機碎片散落在我周圍。有人抓住我，把我抬上救護車，送往醫院。」

目前尚不清楚維斯瓦什庫馬爾是否在飛機撞擊前成功跳出。

印度新聞頻道播放的社群媒體影片顯示，一名血跡斑斑、身穿白色T恤和深色褲子的男子在街上跛行，接受醫護人員的攙扶。該男子臉上有瘀傷，留著山羊胡，與當地媒體發布的維斯瓦什庫馬爾在車禍後住院的照片相似。

路透無法立即核實影片的真實性，影片中人們圍著這名男子，問他其他乘客在哪裡，他回答說「他們都在裡面」。

印度斯坦時報在網路上公布維斯瓦什庫馬爾的登機證照片，顯示他坐在飛機的11A座位。

印度航空向罹難者家屬表達深切慰問，並表示將派遣一支護理團隊前往阿默達巴德，提供額外支援。公司也承諾將全力配合釐清事故原因的調查，並宣布設立專屬乘客專線，以提供進一步資訊。

全印度醫學協會聯合會（FAIMA）表示，印度航空AI171航班撞向位於阿默達巴德的BJ醫學院大樓，造成至少5名醫學生、1名住院醫師，以及1名高級專科醫師的妻子罹難，另有超過60名醫學生受傷。

FAIMA全國副主席辛格醫師（Dr. Divyansh Singh）表示，墜機現場的搜救工作仍在進行中，許多人恐怕仍被埋在廢墟下。他補充道：「已發現的屍體均已完全燒焦。」

路透報導，印航空難唯一生還者是40歲的維斯瓦什庫馬爾，當時他坐在飛機緊急逃生出口附近，成功跳出飛機。圖／擷自Youtube／Times Of India
路透報導，印航空難唯一生還者是40歲的維斯瓦什庫馬爾，當時他坐在飛機緊急逃生出口附近，成功跳出飛機。圖／擷自Youtube／Times Of India

波音 墜機 印航空難 印度

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