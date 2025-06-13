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「我爬起來就跑」！印航241死空難唯一生還者 靠這個座位救命

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
印度航空AI171班機失事唯一生還者維許瓦庫瑪的座位是緊鄰緊急逃生口的經濟艙第一排。彭博資訊
印度航空AI171班機失事唯一生還者維許瓦庫瑪的座位是緊鄰緊急逃生口的經濟艙第一排。彭博資訊

周四，印度航空AI171班機墜毀前，維許瓦庫瑪（Ramesh Vishwaskumar）坐在經濟艙第一排，這個位置讓他經歷了人生最驚悚卻也最幸運的時刻。  

當這架波音787夢幻客機撞進阿默達巴德的人口稠密區時，維許瓦庫瑪奇蹟般逃出機艙。他雖然受傷卻存活下來，而同機其餘241名乘客全數罹難。

一段在社群媒體瘋傳的影片顯示，一名臉部帶血的男子在墜機現場行走，被難以置信的群眾包圍。  

根據印度斯坦時報報導，住英國萊斯特、現年40歲的維許瓦庫瑪告訴當地記者：「周圍全是屍體，我嚇壞了，爬起來就跑，到處都是飛機殘骸。」  

這場十多年來最嚴重民航事故中，他的生還故事顯得格外不可思議。失事原因目前不明，這架滿載燃油的客機撞擊建築物後爆炸，也在地面造成大量傷亡。  

根據印度斯坦時報，維許瓦庫瑪的傷勢沒有生命危險，但他仍面臨失去至親的痛苦，他的兄弟也在這班飛機上。  

在近幾個月的連串致命空難中，維許瓦庫瑪的倖存很罕見。先前事故包括1月華盛頓特區上空軍用直升機與民航機相撞，以及去年12月南韓波音737衝撞跑道障礙物事件僅2人生還。  

這位幸運者可能提供事故關鍵線索。搜救隊仍在殘骸中尋找地面可能的生還者，同時搜尋黑盒子等技術資料，以還原航班最後時刻。  

維許瓦庫瑪當時坐在編號11L靠窗位，這是經濟艙第一排，緊鄰緊急逃生口。印度航空787採兩艙等配置，共256座，其中商務艙18座、經濟艙238座。  

在波音737等小型客機上，這個座位通常偏離窗戶無景觀，不受飛行常客所愛。但對維許瓦庫瑪而言，這個鄰近出口的位置，很可能成為救命關鍵。  

影片：印航飛機失事唯一倖存者維許瓦庫瑪

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