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印度空難逾240死僅1人倖存 警方：他坐緊急出口附近 跳出機艙逃生

印度航空證實 搭載242人班機墜毀除1人外均罹難

中央社／ 阿默達巴德12日綜合外電報導

印度航空（Air India）1架飛往倫敦的班機今天在起飛後不久，墜入印度阿默達巴德市（Ahmedabad）住宅區，印航表示除1名被拋出機艙的乘客倖存外，機上其餘241人都已罹難。

美聯社報導，阿默達巴德市高階警官喬德哈里（Vidhi Chaudhary）說，這起空難也造成地面上為數不明的人員喪生，包括1棟學院住宿設施內的醫學生，當時失事飛機撞上這棟建築物並起火燃燒。

喬德哈里表示：「多數遺體被燒焦到無法辨識的程度。」

喬德哈里另外告訴路透社：「我們還在確認死亡人數，包括飛機墜毀撞擊建物內的死者。」

她將之前公布的死亡人數294人下修至240多人，因為其中包括重複計算的殘肢。

法新社引述的消息人士則說，包含機上和地面的死者在內，至少265人罹難。

波音 墜機 印度

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