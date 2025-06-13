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印度航空客機空難 警方：已約294人罹難 包括學生等地上民眾

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
印度12日發生嚴重空難。當天阿默達巴德1個家庭聽到噩耗時相擁悲從中來。路透
印度12日發生嚴重空難。當天阿默達巴德1個家庭聽到噩耗時相擁悲從中來。路透

印度當局12日說，印度航空（Air India）1架波音客機的空難，造成的罹難人數共已達約294名。

這架波音787-8夢幻客機（ 787-8 Dreamliner）預定飛往英國倫敦蓋維克機場（Gatwick Airport），但從印西城市阿默達巴德（Ahmedabad）的機場起飛後不久即墜毀。

事故客機上共242名乘客和機組員，警方表示，已知至少有1名乘客幸運生還。這起事故的罹難者除了乘客及機組員，還有地上民眾。當時正值午餐時間，該機墜毀在1所醫學院的宿舍建築物，死者中有些是學生。

波音 墜機 印度

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