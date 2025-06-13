印航波音787墜機！242乘員僅1人生還 撞進學校再致5死

印度航空一架載有二四二人的波音七八七–八夢幻客機，十二日下午從西部城市阿默達巴德起飛數分鐘後墜毀，機上乘員僅一名四十歲英國籍男子奇蹟生還。飛機失控撞進當地一所醫學院餐廳，醫學院院長說，該校五名學生喪生。這是波音七八七首度發生致命空難。

印度航空說，這架編號AI 171的客機原本要飛往英國倫敦蓋維克機場。起飛後不久，班機就墜毀在阿默達巴德機場附近的住宅區。現場畫面顯示，飛機殘骸起火，機場附近滾滾黑煙直竄天際，消防人員在現場灌救。

紐約時報報導，飛機墜毀時撞進當地ＢＪ醫學院餐廳，現場隨即起火，醫學院的院長帕里克說，當時餐廳內約有六十至八十人，「大多數學生成功逃離，但有十到十二個人困在火場」，至少有五名學生死亡。ＢＢＣ報導，全印度醫學聯合會說，該醫學院有五十至六十名學生被送往醫院。現場照片顯示，飛機尾部懸在一棟受損建築外面。

印度航空說，失事班機共載有二四二人，包含二位機師在內的十二名機組人員，二百卅名乘客中，有一六九名印度人、五十三名英國人、一名加拿大人以及七名葡萄牙人。

現場已尋獲逾兩百具遺體。印度斯坦時報報導，唯一生還者是四十歲乘客、英籍印裔男子拉梅什，他受到輕傷，目前住在醫院病房，他表示「一切發生得太快，周圍都是屍體」。

這是波音七八七–八夢幻客機首次致命墜機事故。波音股價十二日一開盤就下跌逾百分之五。

波音公司說已獲悉初步報告，正努力收集更多相關資訊，並和印度航空聯絡，隨時準備提供支援。英國ＢＢＣ指出，波音七八七於十四年前推出，波音一個半月前還讚揚七八七已達到載客十億人次里程碑。波音還說，全球各地共有一一七五架波音七八七客機，飛行近五百萬個航班，飛行時數超過三千萬小時。

阿默達巴德機場塔台說，失事班機於當地時間下午一時卅九分從廿三號跑道起飛，過了數分鐘機師發出求救訊號，但之後就沒有任何回應。

紐時說，這次墜機原因可能需要數月甚至數年才能確定。飛機失事因素通常包括鳥擊、機師操作失誤、製造缺陷和維修不足等。