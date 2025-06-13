聽新聞
0:00 / 0:00

印航波音787墜機！242乘員僅1人生還 撞進學校再致5死

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導
印度航空一架波音七八七客機12日剛起飛就在阿默達巴德機場附近墜毀，撞進當地醫學院，能看見機尾懸在受損建築外面。路透
印度航空一架波音七八七客機12日剛起飛就在阿默達巴德機場附近墜毀，撞進當地醫學院，能看見機尾懸在受損建築外面。路透

印度航空一架載有二四二人的波音七八七–八夢幻客機，十二日下午從西部城市阿默達巴德起飛數分鐘後墜毀，機上乘員僅一名四十歲英國籍男子奇蹟生還。飛機失控撞進當地一所醫學院餐廳，醫學院院長說，該校五名學生喪生。這是波音七八七首度發生致命空難

印度航空說，這架編號AI 171的客機原本要飛往英國倫敦蓋維克機場。起飛後不久，班機就墜毀在阿默達巴德機場附近的住宅區。現場畫面顯示，飛機殘骸起火，機場附近滾滾黑煙直竄天際，消防人員在現場灌救。

紐約時報報導，飛機墜毀時撞進當地ＢＪ醫學院餐廳，現場隨即起火，醫學院的院長帕里克說，當時餐廳內約有六十至八十人，「大多數學生成功逃離，但有十到十二個人困在火場」，至少有五名學生死亡。ＢＢＣ報導，全印度醫學聯合會說，該醫學院有五十至六十名學生被送往醫院。現場照片顯示，飛機尾部懸在一棟受損建築外面。

印度航空說，失事班機共載有二四二人，包含二位機師在內的十二名機組人員，二百卅名乘客中，有一六九名印度人、五十三名英國人、一名加拿大人以及七名葡萄牙人。

現場已尋獲逾兩百具遺體。印度斯坦時報報導，唯一生還者是四十歲乘客、英籍印裔男子拉梅什，他受到輕傷，目前住在醫院病房，他表示「一切發生得太快，周圍都是屍體」。

這是波音七八七–八夢幻客機首次致命墜機事故。波音股價十二日一開盤就下跌逾百分之五。

波音公司說已獲悉初步報告，正努力收集更多相關資訊，並和印度航空聯絡，隨時準備提供支援。英國ＢＢＣ指出，波音七八七於十四年前推出，波音一個半月前還讚揚七八七已達到載客十億人次里程碑。波音還說，全球各地共有一一七五架波音七八七客機，飛行近五百萬個航班，飛行時數超過三千萬小時。

阿默達巴德機場塔台說，失事班機於當地時間下午一時卅九分從廿三號跑道起飛，過了數分鐘機師發出求救訊號，但之後就沒有任何回應。

紐時說，這次墜機原因可能需要數月甚至數年才能確定。飛機失事因素通常包括鳥擊、機師操作失誤、製造缺陷和維修不足等。

鳥擊 飛機 空難 消防人員 波音 屍體 墜機 印度

延伸閱讀

藏災難性風險？印航波音787首次墜毀 曾遭工程師爆料「偷工減料」

波音夢幻客機墜毀 型男機長詹姆士分析原因嘆：早說千萬別搭印度航空

印航空難班機撞醫學院…學生至少5死50傷 大樓燒焦、機尾懸在建築外

242乘客國籍曝光！印度航空墜機聲明回應 機場航班全面暫停起降

相關新聞

印度空難逾240死！機上唯一活下來的是他 最倒楣的是5位學生

一架印度航空波音七八七夢幻客機，十二日從阿默達巴德起飛數分鐘後墜毀，機上二四二名乘員僅一名四十歲英國男子奇蹟生還，飛機撞...

印航波音787墜機！242乘員僅1人生還 撞進學校再致5死

印度航空一架載有二四二人的波音七八七–八夢幻客機，十二日下午從西部城市阿默達巴德起飛數分鐘後墜毀，機上乘員僅一名四十歲英...

印度航空失事 各國領袖紛紛發聲哀悼

印度航空航班編號AI171的波音787夢幻客機12日下午在阿默達巴德機場附近墜毀，機上載有242人。當地警方表示，已在現...

剛起飛30秒就墜毀 印航空難「40歲乘客奇蹟存活」嚇壞：周圍都屍體

印度斯坦時報報導，一名搭乘印度航空失事班機的40歲英籍印度裔男子拉梅什（Vishwash Kumar Ramesh）在事...

藏災難性風險？印航波音787首次墜毀 曾遭工程師爆料「偷工減料」

印度航空一架飛往英國倫敦的客機6月12日在位於印度西部阿默達巴德機場附近墜毀。印度航空指機上共載242人。該飛機型號為波音（Boeing）7...

印度航空空難 英國國王、加拿大總理：極度震驚

印度航空公司今天發生空難，失事班機上有53名英國人和一名加拿大人。英國國王查爾斯三世、加拿大總理卡尼都對這起事故表達極度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。