印度航空客機墜毀逾200死 11A座位乘客奇蹟生還
印度航空一架載有242人班機今天下午從西部城市阿默達巴德的機場起飛後不久墜毀，目前逾200人喪命，警方指出，失事的波音787-8夢幻客機有一位生還者，他坐在11A座位。
阿默達巴德巿（Ahmedabad）警長馬里克（G.S.Malik）接受印度亞洲國際新聞社（ANI）訪問時說道，這位生還者「已經入院接受治療」。
英國廣播公司（BBC）報導，相關當局稍早公布的失事班機乘客名單顯示，11A座位的乘客全名是維什瓦什．庫瑪．拉梅什（Vishwash Kumar Ramesh），他是英國人。
印度當地媒體報導，這位奇蹟生還乘客提供了自己的登機證，上面顯示他的姓名和座位號碼11A。
他告訴當地媒體：「班機起飛後30秒，就傳出一聲巨響，然後飛機墜毀。一切都發生得太快了。」
印度航空（Air India）稍早指出，這架航班編號AI171的波音787-8夢幻客機（Boeing 787-8 Dreamliner）原本要飛往英國倫敦蓋維克機場（Gatwick Airport）。
當地警方表示，這架班機墜毀在阿默達巴德機場附近的住宅區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言