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剛起飛30秒就墜毀 印航空難「40歲乘客奇蹟存活」嚇壞：周圍都屍體
印度斯坦時報報導，一名搭乘印度航空失事班機的40歲英籍印度裔男子拉梅什（Vishwash Kumar Ramesh）在事故中奇蹟生還，是這次空難唯一生還者，目前住在醫院普通病房。
拉梅什的座位是在11A，他回憶起當時的狀況說，飛機起飛30秒後傳來巨響，然後墜毀。
拉梅什的胸部、眼睛和腳受到「撞擊傷」。他告訴印度斯坦時報：「飛機起飛30秒後傳出巨響，然後就墜毀。一切都發生得太快。」
拉梅什說：「我醒來的時候，周圍都是屍體。我很害怕，站起來就跑。我周圍都是飛機的碎片。有人抓住我，把我抬上救護車然後送我去醫院。」
拉梅什是英國公民，近期回印度幾天探望家人，之後就和45歲的兄長阿賈伊（Ajay Kumar Ramesh）搭上這趟班機回英國。拉梅什說，他已經在英國倫敦生活了20年，和妻子與子女住在那。
拉梅什說，他和阿賈伊的座位在不同排，並說自己是和阿賈伊同行，但他再也找不到阿賈伊，並請外界幫忙尋找。
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