快訊

降雨熱區再擴大！熱低壓來襲 北北基等13縣市豪、大雨特報

起飛30秒就墜毀 印度航空失事「4旬乘客奇蹟存活」嚇壞：周圍都屍體

聽新聞
0:00 / 0:00

剛起飛30秒就墜毀 印航空難「40歲乘客奇蹟存活」嚇壞：周圍都屍體

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
救護車12日抵達位於印度阿默達巴德的印度航班班機失事現場待命。歐新社
救護車12日抵達位於印度阿默達巴德的印度航班班機失事現場待命。歐新社

印度斯坦時報報導，一名搭乘印度航空失事班機的40歲英籍印度裔男子拉梅什（Vishwash Kumar Ramesh）在事故中奇蹟生還，是這次空難唯一生還者，目前住在醫院普通病房。

拉梅什的座位是在11A，他回憶起當時的狀況說，飛機起飛30秒後傳來巨響，然後墜毀。

拉梅什的胸部、眼睛和腳受到「撞擊傷」。他告訴印度斯坦時報：「飛機起飛30秒後傳出巨響，然後就墜毀。一切都發生得太快。」

拉梅什說：「我醒來的時候，周圍都是屍體。我很害怕，站起來就跑。我周圍都是飛機的碎片。有人抓住我，把我抬上救護車然後送我去醫院。」

拉梅什是英國公民，近期回印度幾天探望家人，之後就和45歲的兄長阿賈伊（Ajay Kumar Ramesh）搭上這趟班機回英國。拉梅什說，他已經在英國倫敦生活了20年，和妻子與子女住在那。

拉梅什說，他和阿賈伊的座位在不同排，並說自己是和阿賈伊同行，但他再也找不到阿賈伊，並請外界幫忙尋找。

波音 墜機 印度

延伸閱讀

藏災難性風險？印航波音787首次墜毀 曾遭工程師爆料「偷工減料」

波音夢幻客機墜毀 型男機長詹姆士分析原因嘆：早說千萬別搭印度航空

印度航空發求救訊號後失聯…墜機現場屍橫遍野 專家分析空難原因

印度航空墜毀…機上乘客共61名外國人 大陸使館發聲了

相關新聞

印航空難班機撞醫學院…學生至少5死50傷 大樓燒焦、機尾懸在建築外

印度航空編號AI171的波音787夢幻客機12日稍早在阿默達巴德機場附近墜毀，印度阿默達巴德市警務處處長馬利克（G.S....

疑似無人生還！印度航空夢幻客機空難 機上242人恐全數罹難

美國CNN報導，印度阿默達巴德市警務處處長馬利克（G.S. Malik）告訴美聯社，稍早墜毀的印度航空航班編號AI171...

剛起飛30秒就墜毀 印航空難「40歲乘客奇蹟存活」嚇壞：周圍都屍體

印度斯坦時報報導，一名搭乘印度航空失事班機的40歲英籍印度裔男子拉梅什（Vishwash Kumar Ramesh）在事...

印度航空客機墜毀 總理莫迪悲痛發聲：全力搜救

印度航空（Air India）1架波音787-8夢幻客機今天在印度西部城市阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近墜毀，...

波音夢幻客機墜毀 型男機長詹姆士分析原因嘆：早說千萬別搭印度航空

印度航空編號AI171波音787-8夢幻客機今（12）日剛起飛就在阿默達巴德機場附近墜毀，當地警方更坦言機上242人恐全數罹難。前機師型男機長詹姆士表示...

印度航空失事 各國領袖紛紛發聲哀悼

印度航空航班編號AI171的波音787夢幻客機12日下午在阿默達巴德機場附近墜毀，機上載有242人。當地警方表示，已在現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。