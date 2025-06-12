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印度航空空難 英國國王、加拿大總理：極度震驚

中央社／ 倫敦／蒙特婁12日綜合外電報導
印度航空公司今天發生空難，失事班機上有53名英國人和一名加拿大人。圖／新華社
印度航空公司今天發生空難，失事班機上有53名英國人和一名加拿大人。圖／新華社

印度航空公司今天發生空難，失事班機上有53名英國人和一名加拿大人。英國國王查爾斯三世、加拿大總理卡尼都對這起事故表達極度震驚。

路透社報導，英國國王查爾斯三世（King CharlesIII）在聲明中說：「發生在阿默達巴德（Ahmedabad）的可怕事件今天上午令妻子和我極度震驚。」

「有這麼多國家的人受到這起令人震驚不幸事件影響，在所有這些人的親友等待取得所愛的人的消息時，我們特別為他們祈禱，並且致上最深切的同情。」

法新社報導，卡尼（Mark Carney）也對這起空難表達「極度震驚」。

他在X平台發文說：「得知飛往倫敦的印度航空（Air India）班機在阿默達巴德墜毀，我感到極度震驚。這班飛機上搭載242人，包括一名加拿大人…加拿大運輸官員正與對口官員密切聯繫。」

印度航空這架編號AI 171航班原定飛往英國倫敦蓋維克機場（Gatwick Airport），機上有包括2名機師在內的12名機組人員。印航表示，230名乘客包含169名印度人、53名英國、1名加拿大人，以及7名葡萄牙人。

英國國王 總理 空難 波音 墜機 印度 加拿大

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