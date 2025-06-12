波音夢幻客機墜毀 型男機長詹姆士分析原因嘆：早說千萬別搭印度航空

印度航空編號AI171波音787-8夢幻客機今（12）日剛起飛就在阿默達巴德機場附近墜毀，當地警方更坦言機上242人恐全數罹難。前機師型男機長詹姆士表示，曾在印度有過飛行經驗，直言「印度航空的飛機千萬不要搭乘」。

印度民航總局的聲明指出，失事班機一共載有242人，乘客230人、機組人員10人及機師2人。機師擁有8200小時的飛行經驗，而副機師擁有1100小時的飛行經驗。這架班機在當地時間下午1時39分於阿默達巴德機場第23號跑道起飛，起飛後不久墜毀於機場附近。

此外，阿默達巴德市警務處處長馬利克（G.S. Malik）告訴美聯社，直言機上242人恐全數罹難，加上飛機墜毀在住宅區，可能造成當地居民喪生，「我們還在確認確切的傷亡數字。」

對於這起重大空難，型男機長詹姆士發文，他提到曾有多次在印度飛行的經驗，感嘆曾多次告誡民眾，「印度航空的飛機千萬不要搭乘」。

另外，型男機長詹姆士約於晚間9時30分於YouTube直播分析這起事故，他表示常飛出事的阿默達巴德機場，加上有飛行波音787客機的經驗，根據事故影片，當時飛機的起落架都還是放下狀態，因此判斷事故原因可能是雙發動機失效，喪失動力因此墜毀。

這起印度航空事故是波音787首次墜機，波音公司表示「已獲悉初步報告，正努力收集更多相關資訊」。針對171航班，波音再發聲明，「正針對171航班相關事宜和印度航空聯絡，隨時準備提供支援。我們與乘客、機組人員、第一線緊急事務應對人員和所有受影響的人同在。」