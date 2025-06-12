已尋獲204具遺體...印航嚴重事故 機場少量航班恢復

路透報導，印度航空航班編號AI171的波音787夢幻客機稍早在阿默達巴德機場附近墜毀，當地高階警官坎南．德賽（Kanan Desai）表示，已知有超過200人罹難。她表示，已在現場尋獲至少204具遺體，包括機上乘客和因墜毀客機撞擊影響喪生的地面民眾。

印度警方稍早表示，超過100具遺體已被送往當地政府醫院驗屍，這些遺體中有許多遺體被嚴重燒焦。

阿默達巴德機場稍早因印度航空失事而暫停起降。不過，該機場發言人聲明表示，機場目前已恢復營運，但只有「少量航班」正在運行。