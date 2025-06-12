快訊

印航空難班機撞醫學院…學生至少5死50傷 大樓燒焦、機尾懸在建築外

警槍疑走火！台南賣場男持武士刀亂揮遭壓制 不慎中彈送醫

中職／再見失誤！徐若熙8.2局生涯最長好投贏不了 悍將終止7連敗

聽新聞
0:00 / 0:00

飛來橫禍！印航失事班機撞醫學院 學生至少5死50人送醫

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
印度航空編號AI171的波音787夢幻客機12日在阿默達巴德機場附近墜毀撞上建築物，機尾懸在受損建築物外。路透
印度航空編號AI171的波音787夢幻客機12日在阿默達巴德機場附近墜毀撞上建築物，機尾懸在受損建築物外。路透

印度航空編號AI171的波音787夢幻客機12日稍早在阿默達巴德機場附近墜毀，印度阿默達巴德市警務處處長馬利克（G.S. Malik）稱機上242人恐無人生還，還說由於墜機地點是在住宅區，可能也造成當地人傷亡。紐約時報報導，這架飛機墜毀時撞進當地醫學院的餐廳，醫學院的院長帕里克（Minakshi Parikh）說，至少有5名學生死亡

英國BBC報導，全印度醫學聯合會（FAIMA）說，印度航空班機撞上宿舍，導致50至60名醫學院學生被送往醫院。不過，FAIMA沒有提及有人喪生，只說有5名醫學院學生失蹤，且至少有2人在加護病房急救。

墜機現場的影片和照片顯示，飛機殘骸冒出黑煙，消防員正在撲滅燒焦的大樓。飛機尾部懸在一棟受損建築的外面。

飛機 醫學院 波音 死亡 墜機 印度

延伸閱讀

印度航空發求救訊號後失聯…墜機現場屍橫遍野 專家分析空難原因

印度航空墜毀…機上乘客共61名外國人 大陸使館發聲了

242乘客國籍曝光！印度航空墜機聲明回應 機場航班全面暫停起降

醫學院沒畢業卻執業20年 英國冒牌精神科醫師遭重判

相關新聞

飛來橫禍！印航失事班機撞醫學院 學生至少5死50人送醫

印度航空編號AI171的波音787夢幻客機12日稍早在阿默達巴德機場附近墜毀，印度阿默達巴德市警務處處長馬利克（G.S....

疑似無人生還！印度航空夢幻客機空難 機上242人恐全數罹難

美國CNN報導，印度阿默達巴德市警務處處長馬利克（G.S. Malik）告訴美聯社，稍早墜毀的印度航空航班編號AI171...

印度航空客機墜毀 總理莫迪悲痛發聲：全力搜救

印度航空（Air India）1架波音787-8夢幻客機今天在印度西部城市阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近墜毀，...

波音夢幻客機墜毀 型男機長詹姆士分析原因嘆：早說千萬別搭印度航空

印度航空編號AI171波音787-8夢幻客機今（12）日剛起飛就在阿默達巴德機場附近墜毀，當地警方更坦言機上242人恐全數罹難。前機師型男機長詹姆士表示...

已尋獲204具遺體...印航嚴重事故 機場少量航班恢復

路透報導，印度航空航班編號AI171的波音787夢幻客機稍早在阿默達巴德機場附近墜毀，當地高階警官坎南．德賽（Kanan...

致命打擊！印度航空787夢幻客機首次墜毀 波音緊急連發2聲明

印度航空編號AI171波音787客機12日剛起飛就在阿默達巴德機場附近墜毀，美國波音公司已對此事發表兩份聲明，表示已初步...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。