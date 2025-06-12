飛來橫禍！印航失事班機撞醫學院 學生至少5死50人送醫

印度航空編號AI171的波音787夢幻客機12日稍早在阿默達巴德機場附近墜毀，印度阿默達巴德市警務處處長馬利克（G.S. Malik）稱機上242人恐無人生還，還說由於墜機地點是在住宅區，可能也造成當地人傷亡。紐約時報報導，這架飛機墜毀時撞進當地醫學院的餐廳，醫學院的院長帕里克（Minakshi Parikh）說，至少有5名學生死亡。

英國BBC報導，全印度醫學聯合會（FAIMA）說，印度航空班機撞上宿舍，導致50至60名醫學院學生被送往醫院。不過，FAIMA沒有提及有人喪生，只說有5名醫學院學生失蹤，且至少有2人在加護病房急救。

墜機現場的影片和照片顯示，飛機殘骸冒出黑煙，消防員正在撲滅燒焦的大樓。飛機尾部懸在一棟受損建築的外面。