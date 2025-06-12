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印度航空墜毀…機上乘客共61名外國人 大陸使館發聲了
印度航空公司一架計劃從印度阿默達巴德（Ahmedabad）機場起飛前往英國倫敦的客機，當地時間12日13時17分在機場附近墜毀，機上載有242人。據上海澎湃新聞報導，大陸駐印度使館在回覆澎湃新聞詢問時表示，失事客機上暫時未發現有中國公民。
根據央視新聞18時03分報導，失事客機已造成至少110人死亡。印度聯邦航空部長表示，救援機構已抵達現場。
報導稱，印度航空公司證實，這架客機載有242人，其中包括169名印度公民，53名英國公民，1名加拿大公民和7名葡萄牙公民。
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