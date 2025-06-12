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影／787客機首墜毀！印度航空事故現場濃煙遮天 波音盤前股價大跌

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
1架印度航空波音787夢幻客機起飛後不久，就墜毀在印度阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近，消防員在墜毀的飛機現場工作。圖/美聯社 美國聯合通訊社
1架印度航空波音787夢幻客機起飛後不久，就墜毀在印度阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近，消防員在墜毀的飛機現場工作。圖/美聯社 美國聯合通訊社

印度航空1架波音787夢幻客機（Dreamliner）起飛後不久，就墜毀在印度阿默達巴德（Ahemdabad）機場附近，據傳機上共242人，其中232人是乘客，其餘10人為機組人員。美聯社和英國天空新聞報導，這是波音787客機首次發生墜毀事故。

印度民航總局（DGCA）局長基德瓦伊（Faiz Ahmed Kidwai）告訴美聯社，這架印度航空航班編號AI 171的波音787夢幻客機在當地時間12日下午1時38分起飛，起飛後5分鐘就墜毀於當地名為梅格哈尼納加爾（Meghani Nagar）的住宅區。這架飛機原定飛往英國倫敦蓋特威克機場（Gatwick Airport）。

當地電視台畫面顯示，墜機事故現場濃煙滾滾。基德瓦伊表示，救難隊員已在現場展開救援任務。

這起事故也讓波音股價盤前大跌逾5%。

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印度當地居民用智慧型手機拍攝的照片捕捉到了印度航空一架載有至少242人的飛機墜毀的瞬間。圖/路透
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1架印度航空波音787客機起飛後不久，就墜毀在印度阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近，消防員在墜毀的飛機現場工作。圖/路透
1架印度航空波音787客機起飛後不久，就墜毀在印度阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近，消防員在墜毀的飛機現場工作。圖/路透
1架印度航空波音787客機起飛後不久，就墜毀在印度阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近，現場都是飛機殘骸。圖/路透
1架印度航空波音787客機起飛後不久，就墜毀在印度阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近，現場都是飛機殘骸。圖/路透

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