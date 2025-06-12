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787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
1架印度航空波音787夢幻客機起飛後不久，就墜毀在印度阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近，消防員在墜毀的飛機現場工作。圖/美聯社
1架印度航空波音787夢幻客機起飛後不久，就墜毀在印度阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近，消防員在墜毀的飛機現場工作。圖/美聯社

多家印媒報導，1架印度航空波音787夢幻客機（Dreamliner）起飛後不久，就墜毀在印度阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近，印度民航官員指出，機上242人生死未卜。

這架飛機原本目的地是英國倫敦。墜機地點是住宅區。

【中央社／新德里12日綜合外電報導】

印度航空（Air India）和警方官員今天表示，印度航空一架載有200多人的客機在西部城市阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近墜毀，但未說明是否有人員死亡。

印度航空指出，這架航班編號AI 171客機原本要飛往英國倫敦蓋維克機場（Gatwick Airport），警方則說道，班機墜毀在機場附近的平民區。

印度航空於社群媒體X平台發文：「目前，我們正在確認細節，並會分享進一步的更新消息。」

當地電視台指出，墜機事故發生在客機起飛不久後。畫面顯示，飛機殘骸起火，機場附近滾滾黑煙直竄天際。

印度亞洲國際新聞社（ANI）引述古茶拉底邦（Gujarat）警方的消息報導，這架班機載有242人。

然而，印度媒體集團網路18（Network 18）旗下英語新聞電視頻道CNN-News18指出，該客機載有220名乘客和12位機組人員。CNN-News18由美國有線電視新聞網（ CNN）提供國際報導。

印度時報（The Times of India）稍早報導，失事客機機型是波音787夢幻客機（Boeing 787Dreamliner）。

印度航空客機。路透
印度航空客機。路透
1架印度航空波音787夢幻客機起飛後不久，就墜毀在印度阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近，據傳機上約242人。圖/路透
1架印度航空波音787夢幻客機起飛後不久，就墜毀在印度阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近，據傳機上約242人。圖/路透
1架印度航空波音787夢幻客機起飛後不久，就墜毀在印度阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近，消防員在墜毀的飛機現場工作。圖/美聯社
1架印度航空波音787夢幻客機起飛後不久，就墜毀在印度阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近，消防員在墜毀的飛機現場工作。圖/美聯社
印度當地居民用智慧型手機拍攝的照片捕捉到了印度航空一架載有至少242人的飛機墜毀的瞬間。圖/路透
印度當地居民用智慧型手機拍攝的照片捕捉到了印度航空一架載有至少242人的飛機墜毀的瞬間。圖/路透
1架印度航空波音787客機起飛後不久，就墜毀在印度阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近，消防員在墜毀的飛機現場工作。圖/路透
1架印度航空波音787客機起飛後不久，就墜毀在印度阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近，消防員在墜毀的飛機現場工作。圖/路透
1架印度航空波音787客機起飛後不久，就墜毀在印度阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近，現場都是飛機殘骸。圖/路透
1架印度航空波音787客機起飛後不久，就墜毀在印度阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近，現場都是飛機殘骸。圖/路透

波音 墜機 印度

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