787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜

多家印媒報導，1架印度航空波音787夢幻客機（Dreamliner）起飛後不久，就墜毀在印度阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近，印度民航官員指出，機上242人生死未卜。

這架飛機原本目的地是英國倫敦。墜機地點是住宅區。

【中央社／新德里12日綜合外電報導】

印度航空（Air India）和警方官員今天表示，印度航空一架載有200多人的客機在西部城市阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近墜毀，但未說明是否有人員死亡。

印度航空指出，這架航班編號AI 171客機原本要飛往英國倫敦蓋維克機場（Gatwick Airport），警方則說道，班機墜毀在機場附近的平民區。

印度航空於社群媒體X平台發文：「目前，我們正在確認細節，並會分享進一步的更新消息。」

當地電視台指出，墜機事故發生在客機起飛不久後。畫面顯示，飛機殘骸起火，機場附近滾滾黑煙直竄天際。

印度亞洲國際新聞社（ANI）引述古茶拉底邦（Gujarat）警方的消息報導，這架班機載有242人。

然而，印度媒體集團網路18（Network 18）旗下英語新聞電視頻道CNN-News18指出，該客機載有220名乘客和12位機組人員。CNN-News18由美國有線電視新聞網（ CNN）提供國際報導。

印度時報（The Times of India）稍早報導，失事客機機型是波音787夢幻客機（Boeing 787Dreamliner）。

Air India Dreamliner crash flight AI171



A sad day for aviation @AirNavRadar



pic.twitter.com/BbXF7kavPt — Flight Emergency (@FlightEmergency) June 12, 2025

#Gujarat



An aircraft has crashed near Forensic Cross Road in Meghaninagar, Ahmedabad, Gujarat. Police and fire brigade teams are rushing to the scene at IGB Ground. More details awaited.@NewIndianXpress @santwana99 @jayanthjacob

#Ahmedabad #PlaneCrash #BreakingNews pic.twitter.com/PpPuboTQIU — Ashish Tomar🇮🇳 (@ashishtomar3108) 2025年6月12日