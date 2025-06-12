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787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜
多家印媒報導，1架印度航空波音787夢幻客機（Dreamliner）起飛後不久，就墜毀在印度阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近，印度民航官員指出，機上242人生死未卜。
這架飛機原本目的地是英國倫敦。墜機地點是住宅區。
【中央社／新德里12日綜合外電報導】
印度航空（Air India）和警方官員今天表示，印度航空一架載有200多人的客機在西部城市阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近墜毀，但未說明是否有人員死亡。
印度航空指出，這架航班編號AI 171客機原本要飛往英國倫敦蓋維克機場（Gatwick Airport），警方則說道，班機墜毀在機場附近的平民區。
印度航空於社群媒體X平台發文：「目前，我們正在確認細節，並會分享進一步的更新消息。」
當地電視台指出，墜機事故發生在客機起飛不久後。畫面顯示，飛機殘骸起火，機場附近滾滾黑煙直竄天際。
印度亞洲國際新聞社（ANI）引述古茶拉底邦（Gujarat）警方的消息報導，這架班機載有242人。
然而，印度媒體集團網路18（Network 18）旗下英語新聞電視頻道CNN-News18指出，該客機載有220名乘客和12位機組人員。CNN-News18由美國有線電視新聞網（ CNN）提供國際報導。
印度時報（The Times of India）稍早報導，失事客機機型是波音787夢幻客機（Boeing 787Dreamliner）。
Air India Dreamliner crash flight AI171— Flight Emergency (@FlightEmergency) June 12, 2025
A sad day for aviation @AirNavRadar
pic.twitter.com/BbXF7kavPt
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