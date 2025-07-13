集體報錯考科...校方道歉 建臺高中擬「3大措施」補救

苗栗縣私立建臺高中23人集體報錯大學分科測驗考科事件，校方辦理家長說明會，有14人參加，校方再次道歉，朝選填志願、報名費用負擔、重考生後續照顧3大方向補救。

大學分科測驗今天落幕，建臺高中27名應屆考生報考，除了第1類文組4名考生未受影響，其他23人都因選填的科別錯置受影響，建臺今天上午9點辦理家長說明會，並未對外公布，並以聲明稿說明。

校方指出，事件中23名學生受影響，校方第一時間由教務處與導師密切合作，陸續完成一對一聯繫與說明，並根據學生個別狀況啟動多項升學輔導措施，今天說明會有14名學生家長出席，會議過程平和理性。

學校初步彙整意見，多數學生仍將依原規畫參與志願選填作業，學校也將全力配合，願意全額負擔23名學生分科測驗報名，及113學年度志願選填報名費用，提供全面性協助，學校規畫3場專門活動，協助學生與家長選填志願，先後7月15日進路座談會、7月29日志願選填說明會，及7月30日一對一志願選填輔導。

校方針對有意延後1年重考的學生，學校強調選擇留校備考者，學校將安排專責師資與輔導人員，持續提供課業指導與進路建議，協助學生建立規律的備考節奏；若學生選擇外部補習機構進行準備，學校將透過導師與教務處一對一瞭解實際需求，協助媒合輔導資源，並視情況提供協助。

校方強調重考生114學年度學測與分科測驗報名費、志願選填報名費，校方將全額補助，至於沒有出席家長，學校設立專屬意見表單及聯絡窗口，提供管道反映需求與意見，所有回饋將由教務處統一彙整，作為後續流程與制度檢討的依據，。

建臺再次對事件所造成的困擾致歉，這次分科測驗報錯考科，對學生造成升學上的不便與心理壓力，學校責無旁貸，承諾積極處理啟動全校性制度檢討，包括強化重大報名作業之多層次查核流程，完善作業時程控管與導師提醒機制，規畫彈性行政支援與風險預警制度。

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