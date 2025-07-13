114分科公民／考題貼近生活 性平大量入題

分科測驗公民科考題生活化，不僅有線上遊戲虛擬寶物、政府補助私立大學學費、釣客遭海浪捲走等生活情境，性平、外送員勞權、關稅等也入題。補教預估五標為五十二、四十七、四十一、卅三、廿七級分。頂標跟前標跟去年一樣，均標、後標、底標皆比去年上升二級分。

補教公民教師張雪雲分析，去年閱讀能力強的學生較易從閱讀找出答案、拿到高分，因此中間分數降低很快，今年題目正常化，且有幾題燒腦，不是只看閱讀能力，知識性也很重要，所以中間分數整個拉上來。

張雪雲說，今年考題跟生活經驗高度結合，最大重點是性別平等題目非常多，考題涵蓋國際現狀、網路平台，國際政治、關稅時事、政府寬鬆政策、通膨、外送員等都入題。

台北市教師團解題、內湖高中教師李美萱指出，圖表數據判斷題目比去年增加，題組及混合題、非選題的占比也提高，且跨社會、政治、經濟、法律的命題趨勢更加明顯，學生除了要精熟知識也須著重對時事的觀察，才能應用所學分析題文再統整推理。

全中教認為，今年題組與圖表比例偏高，混合題特別依賴學生的文本解析與歸納推論能力，需具備高層次的理解與轉化素養。其中，性別議題表現亮眼，探討女性障礙者的勞動處境、女性照顧責任與失業定義再思考等。

新北陳姓考生表示，今年考題融入許多時事，包含關稅、央行稅率、通膨等，平常只要有看新聞，就會知道在講什麼內容。不過也有考生認為，題幹偏長，許多都是觀念題，必須熟讀課本並融會貫通，才易作答。

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