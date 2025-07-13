114分科測驗／歷史重判讀推理 地理範圍不利跨考生

分科測驗昨首節考歷史，台北市教師群、建中教師莊德仁表示，歷史科較去年有挑戰性，以往較長題幹多要求學生從中找資料，今年字數少，但形同「直球對決」，講求判讀與推論。補教預估五標分別為五十一、四十六、卅九、卅二、二十六級分，較去年降一到二級分。

至於地理科則有不少時事題，包括美國總統川普將墨西哥灣改為「美國灣」、對等關稅、ＡＩ產業供應鏈等都入題。補教預估，非選難度會影響前標學生，今年地理科五標分別為五十一、四十六、四十、卅三、廿八級分，僅前標比去年降一級分，其餘雷同。

補教歷史老師馮敬之說，歷史科試題涵蓋台灣史、東亞史、世界史以及各個朝代與時期，對於認真讀書、各章節皆有涉獵的學生而言，都可拿到分數。不過不少題目高度依賴資料閱讀與分析，對閱讀理解能力稍弱的考生較吃力。

莊德仁也說，今年歷史科不少題目超越閱讀層次，要求考生具備相當的歷史知識和因果推理能力，而非過往從題幹找答案。

補教地理教師黃創宏表示，圖表題共十八題，考驗空間資訊操作與判讀能力，如第卅二題組要求學生理解人口集中指數並從地圖中作出判斷，必須非常仔細才不會失分。

台北市教師解題群、麗山高中教師廖偉國則說，今年地理科試題考出不少區域地理的空間分布概念和人地關係，屬高三選修範圍，自然組跨考生不易拿高分，對社會組學生較有好處。

南湖高中教師林靜怡表示，整體而言，地理科能直觀看出答案的試題變少，中等難度題目增加達四十五題，簡易題廿四題算近年最少，難題則有卅一題。

全國教師會解題教師群指出，地理科試題整體難度略高，圖表題與情境題比例提升，命題涵蓋無動力帆船貿易、ＡＩ產業鏈、元宇宙虛擬空間等時事議題，預估整體得分可能較去年略降。

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