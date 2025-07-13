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114分科數乙／試題簡單側重概念 「寫到會笑」

聯合報／ 記者許維寧葉冠妤郭韋綺江婉儀鄭惠仁／連線報導
分科測驗第二天，考生於考場外把握時間複習。記者曾原信／攝影
分科測驗第二天，考生於考場外把握時間複習。記者曾原信／攝影

今年分科測驗首度加考數學乙，北市教師解題群、陽明高中教師蘇順聖表示，數乙可謂平易近人、側重概念知識，考驗基本數學能力，有準備應能得心應手。補教教師也認為，「考得合理、簡單」，學測翻車的學生能透過分科測驗翻身，預估今年五標為四十九、四十四、卅六、廿九、廿五級分。

不過蘇順聖也說，數乙較可惜之處，在於該份試題幾無假設未知數的需求，鑑別度不會太高，建議未來可新增一、二題連結不同概念或推理論證試題，以增加對前段學生的鑑別度。

補教老師解創智則表示，今年數乙沒有爭議題目，各領域配分平均，代數、幾何、機率統計、分析題型兼具，各占四分之一，跟前天考的數甲，機率統計、代數考得少不同。

補教老師魏上智說，數乙出題四平八穩，各冊均兼顧，「拿到考卷翻開，看到第一題、第二題應該是開心的」，尤其寫到第二題都會笑出來，僅少數題目需花點時間計算，預估未來難度將固定，頂多稍微調整。

中正高中教師林榮福表示，今年考出選修數乙獨有的線性規畫、微積分，評估是未來數乙考科重點。整體分數配比，高三選修、高一、高二單元各占三分之一，未來複習時需留意各年份章節均衡。

台南一中考生表示，本來不知道數乙會考什麼，但實際書寫時滿順，如機率、三角函數、微積分、複數等都見於考題，細心一點就不會錯。高雄鳳山高中李姓考生表示，看到微積分的當下有點驚嚇，但觀念弄懂，稍微思考便迎刃而解。新北板橋高中謝姓考生則表示，試題看似簡單，但運算過程仍須小心，部分試題較少見，過程中仍花了些時間。

補教 數學 數乙 學測 114分科測驗

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