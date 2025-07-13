114分科測驗／化學變難 台大二類組門檻下修6級分、台大電機估228級分
升大學分科測驗昨落幕，補教業者預估，今年化學明顯變難，採計化學的校系分數將下修，至於台大醫、陽明醫科分數，預估跟去年一樣，分別落在二八七、二八四級分，台大電機系估二二八級分，比去年略降一級分。
值得注意的是，今年首次加考數乙，也成了選填志願的最大變數，但凡採計數乙的校系，如台大經濟Ｂ、台大財金、台大會計Ｂ、台大國企Ｂ等，幾乎都無法預估分數。不過補教老師強調，同學只要願意冒風險，相信會有滿大回報。
升學輔導顧問許致昇表示，今年回流到分科的名額減少，預期競爭將變得激烈，以北醫醫學系為例，因回流名額少，預估分數從去年的二七四級分，提升到二七八級分。
許致昇說，今年數甲、生物難度大致上跟去年接近，物理稍微變簡單，化學則明顯變難。預估台大醫錄取分數二八七級分，陽明交大醫學系二八四級分；醫牙門檻，自費醫牙二六三級分、公費醫二六○級分。
二類組科系部分，升學輔導專家藍天予說，由於化學科難度提高，在滿分二四○級分的情況下，預估台大二類組門檻今年下修六級分，從去年二三二級分，下降至二二六級分，其中台大電機系二二八級分，預估比去年略降一級分。
至於成大最低門檻，同樣預估下修六級分，為二○九級分；中字輩二類組五科門檻預估二○二級分。
此外，未採計化學的校系分數可望提高，藍天予說，像是中原電機系未採計化學，預估今年分數略高去年，從一六三級分，提升至一六五級分，也因為資工電機浪潮，產業發展持續發威，長庚資工分數也從去年一五八級分，提高至一六○級分。
藍天予提到，受ＡＩ產業熱門影響，前年已經有許多中字輩電資、台清交二類非電資分數相近，直到去年超越，今年預期熱門的中字輩校系，與頂大非電機校系間的分數差，有機會持續加大。
由於今年分科首度考數乙，藍天予說，今年歷史略難、地理持平、公民略易，採計這三科的校系大致上不會有變化，反觀採計數乙科系的落點會有非常大不確定性，當全國學生都不知道該如何填寫，就有很大機會意外收穫更好的校系，建議考生勇敢多填。
大考中心說，本月廿九日寄發成績單，八月一日至四日開放登記志願，依往例分發入學志願可填一百個，八月十三日公布錄取結果。
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