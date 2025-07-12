影／分科測驗落幕 苗栗考生：出題比學測「有水準」
大學分科測驗今天下午考數乙、公民與社會兩科，苗栗考區一些考生認為公民與社會難度比較高，也有人覺得比學測出題有水準，鑑別度較高，難度算中間偏上。
竹南高中應屆考生陳威宇說，數乙考題比他以往模擬考的題目單純很多，他覺得考起來還算輕鬆，但其中也有些題目難度較高，這些題目會成分水嶺，增加高分和低分群考生的辨別度；公民與社會有些題目讓他覺得作答時較難以選擇正確答案，也可能是自己理解力不足，以致不能很快明確答題。
他的同學彭佳儀說，她覺得公民的題目出得比學測有水準，沒出一些單靠讀題就可正確作答的題目，考試鑑別度較高，題目難度應該算是中間偏上。
苗栗高中考生陳冠諭說，他花最多時間讀公民，但應考時覺得很難，差點沒寫完，他想讀的相關科系不採計數乙，所以隨便考，如果自己有準備，數乙題目應該不難，這裡試場環境很乾淨，但考試時總覺得很熱，今天連考4科，出了不少汗，將來他希望能上東海企管。
苗栗考區今天4科考試共44人缺考，歷史缺考15人，地理缺考9人、數學乙缺考12人、公民與社會缺考8人。
苗栗考區總幹事林永昇表示，今天有一件違規，情況為考試鈴響後，有考生置於臨時置物區的行動電話發出震動聲響。 這兩天考試，試場秩序都良好，今年試務工作圓滿落幕。
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