114分科測驗／補教估台大醫287級分…數乙最大變數「無法預估」 一類組有填有希望

114年升大學分科測驗落幕。補教業者預估，今年化學明顯變難，採計化學的校系分數將下修，至於台大醫、陽明醫科分數，預估跟去年一樣，分別落在287、284。台大電機系估228，比去年略降1級分。而數乙則成為今年最大變數，但凡採計數乙的校系，幾乎都無法預估分數。

就今年學測缺額人數來看分科校系門檻，升學輔導顧問許致昇指出，113年學測缺額1萬1671人，但今年學測缺額8196人，比去年少三千多人，學測缺額減少，代表流到分科的名額減少了，預期競爭將變得激烈，今年某些校系分數有機會提高。

許致昇說，今年數甲、生物難度大致上跟去年接近，物理則稍微變簡單，分數可微微往上加，化學則明顯變難，對採計化學的科系來說，預估分數可直接往下降一些。

針對回流名額造成的影響，許致昇以成大、北醫醫學系為例，成大去年分科錄取分數280，今年預估跟去年一樣，原因在於成大採計生物、化學、數學、物理跟英文，生物、物理變簡單、化學變難，分數加減抵銷，因此預估今年跟去年分數接近；北醫醫學系今年預估分數則從去年274提升到278，原因是北醫去年缺額39名，回流到分科的北醫醫學系名額變多，分數就壓下來，但今年缺額5名，回流變少，排名就回歸正常，傳統排名是台大、陽明、成大，再來就是私立的北醫跟長庚，今年給北醫醫學系合理估值。

至於位居醫學系龍頭的台大醫，今年分數預估287，陽明醫學系分數估284，都跟去年一樣。醫牙門檻，自費醫牙今年預估263分、公費醫牙260，也都參照去年分數。

二類組科系部分，升學輔導專家藍天予說，在滿分240的情況下，預估今年台大電機系分數228，比去年略降1級分，也是跟化學難度提高有直接關係，相較最頂尖1%考生受難易度影響小，台大二類組門檻下修6級分，從去年232下降至226。他進一步說，若以成大某系作為門檻，預估門檻下修6級分，從去年215來到209。中字輩二類組五科門檻，一樣從208降至202。

藍天予說，有趣的是，因化學很難導致分數下降，部分未採計化學的校系分數可望提高。像是中原電機系未採計化學，預估今年分數略高去年，從163提升至165，也因為資工電機浪潮，產業發展持續發威，長庚資工分數也從去年158提高至160。

選校選系上，藍天予說，受AI產業熱門影響，前年已經有許多中字輩電資、台清交二類非電資分數相近，直到去年超越，如中興電機甲去年分數252，超越台大電機248，拉開差距，中正電機甲去年246，也領先台大土木241五級分，今年預期熱門的中字輩校系，與頂大分電機校系間的分差，有機會持續加大。

由於今年分科首度考數乙，藍天予說，大學校系對於是否採計數乙仍在觀望，110年末代指考的總校系數1539，看數乙的校系490，但今年總校系1764，採計數乙卻只有153，看數B也只僅161，數乙有非常大不確定性，因沒有過去經驗，數乙會是超級大變數。

他強調，當全國學生都不知道該如何填寫，就有很大機會意外收穫更好的校系，建議考生勇敢多填，只要願意填寫，就有很大機會獲得好學校。

藍天予以台大法律財法組為例，因今年改採計數乙，幾乎無法預估今年分數，建議同學只要想讀就填上去，但像是政大法律系採計科目都沒改，今年預估分數跟去年一樣，加權後粗估為309。

此外，台大商管系關科系，如台大經濟B、台大財金、台大會計B、台大國企B、台大工管企管組，今年也都是採計數乙，只要一多數乙，幾乎就是無法預估狀態，同學只要願意冒風險，相信會有滿大回報。

總結一類組落點，藍天予說在歷史略難、地理持平、公民略易的情況下，看這三科的校系大致上不會有變化，決勝點會在數乙，

只能等到同學拿到成績單，官方公布回流名額、累計人數才能更進一步預估。

許致昇也提醒考生，務必趁今天記憶猶新時對答案，由於分科測驗可填100個志願，志願序盡量填好填滿，待29日成績出爐，大考中心公布組合累計排名，屆時再微調順序即可。 升學輔導專家藍天予（右）、升學輔導顧問許致昇解析114分科測驗落點。記者葉冠妤／攝影

商品推薦