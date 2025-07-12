114分科公民／首重性別議題 補教師指難度增「有幾題燒腦」：沒念就拿不到分

114學年度大學分科測驗落幕。補教教師認為，最後一科的公民與社會，今年考題相當生活化，又具備學術性，有幾題特別燒腦，試題具鑑別度，沒讀書的學生不見得能直觀猜題拿分，值得注意的是，今年性別平等題特別多，公平正義議題比重高，川普關稅、外送員勞權也入題。

補教預估今年公民科5標（頂前均後底）為「52、47、41、33、27」分。頂標跟前標跟去年一樣，均標、後標、底標皆比去年上升2級分。

補教公民教師張雪雲分析，去年題目迷惑性強，閱讀能力強的學生較易從閱讀找出答案、拿到高分，因此中間分數降低很快，今年題目正常化，且不是只看閱讀能力，知識性也很重要，所以中間分數整個拉上來。

張雪雲說，今年考題跟生活經驗高度結合，最大重點是性別平等題目非常多，考題涵蓋國際現狀、網路平台，國際政治、政府寬鬆政策、通膨、外送員都入題，其中包括近期備受關注的關稅時事。

她指出，今年課綱、選修部分都有考到，選修更高達18到20題，很多都跟原來教材結合，讓學生在生活面可運用，也具備學術性。今年基本題多，爭議不似去年多，但仍有幾題燒腦，社會相關考題高達9題、政治跟經濟各12題、法律也有9題，領域配分平均，有念書的學生會認為念的東西可運用在答題上，不像過去，直觀看題目就可猜出答案。

張雪雲說，比較有爭議的是第二十題，考所得變動與生育小孩機會成本的關聯，Ｃ跟Ｄ答案老師看法不一，學生也可能陷入泥淖。此外，今年圖題不難，能清楚看出內容。爭議性只有幾個選項，但題目沒爭議。二十九題從五個圖表串連概念，不是讓學生死讀書，學生最容易錯的地方，是分不清楚數字跟比例是兩回事，比例高不見得總數高。

張雪雲表示，今年題目是近幾年最少，非選擇題雖然只考四題，但每一題占六分，假設勾錯，就會影響整體分數，尤其這幾年級距落在一點四、一點五，假設勾錯一題、少六分，等於級距會差四分之多。因此，她建議課綱沒講到的名詞應附註解釋，像是這次出現在考題裡的「勞動控制」，就該加以解釋，讓學生能清楚答題。

她強調，今年公民科對於可凸顯出成績好、有唸書的學生，沒念書的學生不見得拿到分，不再像以前一樣看題目就知道答案、都不用念。這是好現象

全國高級中等學校教育產業工會表示，整體難度屬於適中略偏難，命題結合性別、勞動、經濟與國際等多元議題，貼近生活、緊扣時事，內容涵蓋原住民升學保障、食物沙漠與地緣政治等議題，充分展現課綱對社會正義、制度公平及全球視野的關懷與落實。

全中教認為，今年題組與圖表比例偏高，混合題特別依賴學生的文本解析與歸納推論能力，需具備高層次的理解與轉化素養。例如第34至36題，透過社會情境結合三種失業率定義的折線圖，考驗學生對「隱性失業」等進階經濟概念的掌握與判讀力。

而本次試卷共設計12組題組題占比超過七成。其中，性別議題表現亮眼，例如第3題探討女性障礙者的勞動處境，第19至20題與第34-36題探討女性照顧責任與失業定義再思考。也涵蓋多元的公民參與議題，第27題聚焦數位民主的參與方式，第29題結合圖表資料評估教育資源分配公平，第39至42題則以比例原則、公民抗議與社會運動為主軸，深化學生對民主法治的理解與實踐。

全國教師會公民與社會科教師群則說，川普關稅及外送勞權入題，難度提升，富有思考性。與去年相比，整體較難，預估分數可能較去年下降。

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