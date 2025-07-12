快訊

普發一萬才三讀通過…詐團搶先寄假簡訊騙個資 刑事局急警告

高三生解脫了！114分科測驗落幕「8科試題解答一覽」 對完答案迎接暑假

聽新聞
0:00 / 0:00

114分科測驗／次日37件違規「這原因最多」 7月29日將寄發成績單

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
114年分科測驗。記者陳敬丰／攝影
114年分科測驗。記者陳敬丰／攝影

114升大學分科測驗於今天傍晚落幕，截至傍晚大考中心統計，本日仍有37件違規案例，其中以未攜帶應試有效證件正本且未於時間內送達最多，達22件；其次為行動電話未完全關機6件；應試時飲水3件、考試鈴聲響畢後仍持續作答3件；攜帶不可攜帶物品入座2件，以及1件攜帶入場物品發出聲響，無重大違規事件。

解答整理包

另外，大考中心已於今天晚間7時，於網站公布分科測驗第1天物理、化學、數甲、生物4考科選擇題參考答案；明日晚間7時，將公布第2天歷史、地理、數乙、公民與社會4考科選擇題參考答案。

大考中心將於7月29日公布分科測驗成績並寄發成績通知單，屆時學生可持分科測驗成績並同學測成績，參與今年最後一個大型升學管道「大學分發招生入學」。

又分科測驗採60級分制，成績通知單將包含考生分科測驗各科成績與學測使用於分發入學管道採計成績。學測成績原為15級分，屆時將轉換以60級分制呈現。

大考中心也預計於成績公告當日，公布114學年分發入學招生總名額、最低登記標準表，8月1日至4日開放考生登記志願，依往例分發入學志願可填100個，8月13日由考分會公布分發入學管道最終錄取結果。

編輯推薦

解答 114分科測驗

延伸閱讀

114分科測驗／公民與社會科試題與解答

114分科測驗／8科考完落幕 高雄考區無重大違規

孩子考完分科測驗 專家疾呼爸媽這些NG關心詞千萬不能說

114分科測驗／數乙科試題與解答

相關新聞

114分科測驗／補教估台大醫287級分…數乙最大變數「無法預估」 一類組有填有希望

114年升大學分科測驗落幕。補教業者預估，今年化學明顯變難，採計化學的校系分數將下修，至於台大醫、陽明醫科分數，預估跟去...

整理包／114年升大學分科測驗 8科完整試題與解答

114學年度分科測驗在7月11日（星期五）與12日（星期六）登場，首日科目為物理、化學、數學甲、生物；次日則考歷史、地理、數學乙、公民與社會，各科考試時間皆為80分鐘，考生可依報名時選填科目應試…

114分科測驗／公民與社會科試題與解答

114年大學分科測驗公民與社會科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學分科測驗第一日考物理、化學、數學甲、生物；第二日考...

114分科公民／首重性別議題 補教師指難度增「有幾題燒腦」：沒念就拿不到分

114學年度大學分科測驗落幕。補教教師認為，最後一科的公民與社會，今年考題相當生活化，又具備學術性，有幾題特別燒腦，試題...

114分科公民／烏俄戰爭等國際衝突入題 混合題選項模稜兩可「很燒腦」

114分科測驗公民與社會，考生反映公民素養題多具鑑別度，國際衝突與戰爭的時事均入題，包括烏俄戰爭造成全球的供應鏈大亂、中...

114分科測驗／數乙科試題與解答

114年大學分科測驗數乙科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學分科測驗第一日考物理、化學、數學甲、生物；第二日考歷史、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。