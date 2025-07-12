114分科測驗／次日37件違規「這原因最多」 7月29日將寄發成績單

114升大學分科測驗於今天傍晚落幕，截至傍晚大考中心統計，本日仍有37件違規案例，其中以未攜帶應試有效證件正本且未於時間內送達最多，達22件；其次為行動電話未完全關機6件；應試時飲水3件、考試鈴聲響畢後仍持續作答3件；攜帶不可攜帶物品入座2件，以及1件攜帶入場物品發出聲響，無重大違規事件。

另外，大考中心已於今天晚間7時，於網站公布分科測驗第1天物理、化學、數甲、生物4考科選擇題參考答案；明日晚間7時，將公布第2天歷史、地理、數乙、公民與社會4考科選擇題參考答案。

大考中心將於7月29日公布分科測驗成績並寄發成績通知單，屆時學生可持分科測驗成績並同學測成績，參與今年最後一個大型升學管道「大學分發招生入學」。

又分科測驗採60級分制，成績通知單將包含考生分科測驗各科成績與學測使用於分發入學管道採計成績。學測成績原為15級分，屆時將轉換以60級分制呈現。

大考中心也預計於成績公告當日，公布114學年分發入學招生總名額、最低登記標準表，8月1日至4日開放考生登記志願，依往例分發入學志願可填100個，8月13日由考分會公布分發入學管道最終錄取結果。

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