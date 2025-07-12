114分科數乙／整體偏易！考生指計算要小心：三角函數、排列組合出題方式少見
今天是114年分科測驗第二天，多數考生認為，本屆數學乙考題不會太難，但計算過程中要小心思考，例如排列組合、三角函數等，出題方式較少見。
板橋高中李姓考生表示，覺得今年數乙的試題，多數題目都不會太難，只要小心作答就能得分。不過，關於排列組合的題目，就要多花一點時間去思考。
板橋高中謝姓考生表示，大部分題目看起來簡單，但在運算的過程中都必須小心思考。比如第八題三角函數的出題方式，是他以往複習練寫時少見的，所以在運算的過程中，也花了一些時間。
翁姓考生表示，數乙偏簡單，與參考試卷的難度差不多考題方向，是大多數學生都能掌握的範圍。
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