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114分科公民／時事題多！關稅、央行稅率都考了 考生：跟上潮流就會寫
114分科測驗今第二天，最後一科考公民與社會，考生表示，此次考題有很多時事議題，包含關稅、國際紛爭、央行稅率、通貨膨脹等，也融入很多圖形，必須要先看懂才可以順利答題。
新北陳姓考生表示，今年考題融入許多時事議題，包含關稅、國際紛爭、央行稅率、通貨膨脹等等，看了都很有感覺，平常只要有看新聞，或是有跟上潮流，就會知道在講什麼內容。
新北考生李姓考生表示，覺得這次考題生活化，很好理解，但選項部分需要思考因果關係，還要理解圖形或表格，才能繼續做題。例如考題第3題，就要從表格資訊中，找到最相關的答案，不能算是陷阱，但會需要花時間思考。還有第34題的非選題，也需要先理解圖形的意思，才能順利答題。
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