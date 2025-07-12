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114分科公民／壓軸出狠招？素養題多、題幹長「考生反應兩極」 試題解答一次看

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114分科公民／跨域命題更明顯 師評對「這類」學生較具挑戰：不易拿分

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
分科測驗第二天，考生於考場外把握時間複習。記者曾原信／攝影
分科測驗第二天，考生於考場外把握時間複習。記者曾原信／攝影

114分科測驗稍早落幕，最後一科考公民與社會，大考中心邀請台北市教師團解題。內湖高中教師李美萱指出，今年試題難易適中，圖表數據判斷題目比去年增加，題組及混合題、非選題的佔分比例也提高，且跨社會、政治、經濟、法律的命題趨勢更明顯，學生除了要精熟知識也須著重對時事的觀察，才能應用所學分析題文再統整推理。

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對此，李美萱也表示，如此的出題模式，對於閱讀理解、摘述能力較不擅長的學生，答題時將頗具挑戰，不容易得分。

中山女高教師吳毓琳則談到，今年公民科難題約6題、中等試題29題、簡易題則有7題，命題取材十分多元，涵蓋少數族群、勞動、全球議題、性別議題等層面。又探究與實作題也較去年略增，著重資料觀察、分析與詮釋，如25題探討經濟弱勢者在食物沙漠中的處境，學生需解讀圖表後進行分析；29題則要求學生先了解政府補助私立大學學費政策的緣由和目的，才能正確選取統計資料。

成功高中教師蘇青葉也指出，今年混合和非選題社會、政治、經濟、法律佈題平均，非選題難度提升。如33、38題左欄位勾選選項不容易判斷觀察重點，導致右欄判斷理由更難寫；又若非選題提問不夠精確，如42題需回答違反行政法原則的兩項法律理由，考生可能要花更多時間才能判斷書寫。

闈場內教師評析，今年題組共12組、31小題，且多為跨領域考題，試題從生活或學術情境中出發，期待學生能將所學的政治、經濟、社會、法律知識，先用多元角度看議題再貫通解題。整體而言，試題仍中間偏易，具備基本學科知識就能作答。

試題特色上，闈內教師也表示，試題著重性別平等議題，如第3題談論女性障礙者的識字率和勞動參與率，分析其不利處境，以及深陷性別、障礙等雙重弱勢處境；試題也探討對處境不利群體的保障，如14題談論身心障礙學生個別化教育計畫、13題為教育制度不利原住民族的問題。

闈場內試考生也認為試題難度中間偏易，經濟學題目無複雜計算，著重考基本概念的應用；法律則融入常見的生活情境，熟悉課內法律知識就能解題。純背誦的題目較少，側重將文題敘述結合所學知識。

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