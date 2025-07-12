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114分科公民／壓軸出狠招？素養題多、題幹長「考生反應兩極」 試題解答一次看

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114分科公民／烏俄戰爭、關稅入題 考生稱「難易兩極」：因這類題卡關

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南二中考場考生考完公民後解脫了，大家比手勢同樂。記者鄭惠仁攝影
台南二中考場考生考完公民後解脫了，大家比手勢同樂。記者鄭惠仁攝影

大學入學分科測驗最後一節考公民，台南二中考場考生有人說題目偏難，有人說不難，多數考生認為難易度適中，和這幾年考題差不多，題幹偏長，許多都是觀念題，必須熟讀課本並融會貫通，才易作答。這次有不少結合時事的題目，即使不知道這些時事，但因題目說得很清楚，只要觀念對了也易作答。

考生說，地理科關稅等與美國總統川普有關的問題有入題，公民的題目也有與關稅、烏俄戰爭等有關的問題；幾乎每年都會出的人權問題，今年也有出題。不過，沒有和死刑有關的題目，經濟相關的題目有多題，有考生認為這些經濟題較難，因這些題目而卡關。

南一中王姓等多名考生說，公民科題目整體而言該難的就難，但簡單的也很簡單，有些題目一看就知道答案，但前提是課本還是要熟讀及融會貫通。因為題幹長，若一些觀念不清楚，就要花時間去抽絲剝繭，而認為不容易。

不少題目都和時事有關，其中有一題組和烏俄戰爭引起的國際衝突，以及關稅引起的產業競爭和資訊站等與國家安全有關的問題，是較吸引人的題目。有關法律的題目，手寫題有一題是就釣魚遭浪捲走，制定法令來禁止是否違反比例原則等讓學生就題目內容來做簡要闡述，也被認為有深度。

考生說，除了這些題目，還有有關通貨膨脹、房屋上漲、民法財產分配、貨幣擴張政策等有關的題目，其實這些問題，書本都有提及，若有認真去讀及理解，並注意時事，其實不難。

公民科 114分科測驗

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