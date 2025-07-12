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114分科測驗／8科考完落幕 高雄考區無重大違規

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
114分科測驗今天落幕，高雄考區無重大違規。圖／中山大學提供
114分科測驗今天落幕，高雄考區無重大違規。圖／中山大學提供

114分科測驗今天落幕，高雄考區未傳重大違規事件，不過根據統計，各試場均有人缺考，整體而言，第二天考科缺考人數平均低於首日。

今天考歷史、地理、數學乙及公民與社會4科目，高師大表示，歷史缺考54人、地理缺考51人、數學乙缺考87人、公民與社會缺考56人。

中山大學在道明中學的二考區，4科缺考人數分別為71、74、57、64人。高雄大學負責中山高中三考區，4科缺考人數分別為36人、36人、50人及36人。

統計顯示，今天三個考區缺考人數平均低於昨日的物理、化學、數學甲、生物4科。

114分科測驗

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