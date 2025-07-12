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114分科公民／烏俄戰爭等國際衝突入題 混合題選項模稜兩可「很燒腦」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
114分科測驗今天落幕。記者郭韋綺／攝影
114分科測驗今天落幕。記者郭韋綺／攝影

114分科測驗公民與社會，考生反映公民素養題多具鑑別度，國際衝突與戰爭的時事均入題，包括烏俄戰爭造成全球的供應鏈大亂、中俄聯手駭客攻擊，也有考生認為，混合題只能勾選單一正確答案，但答案的選項過於模稜兩可。

解答整理包

高雄中學賴姓考生表示，整份考卷中間偏易、範圍未明顯超綱，但題目模糊、未聚焦，卻要推導出正確答案，每個答案選項都能被推論出來，如果只能勾選一個答案、最優解，但其他答案也很接近，過於模稜兩可也會影響作答。

賴姓考生說，最後一題的國際衝突、供應鏈破壞，除了烏俄戰爭外，也提到灰色地帶衝突，如割電纜事件，也成為引發國際衝突的手段，其實世界衝突並非只有核武國家的挑釁，國際衝突因素是多重因素造成。

另名雄中吳姓考生說，混合題提及獨裁國家如中國、北韓、伊朗、俄羅斯都擁核，似乎暗指是國際衝突的來源，感覺題組的資料、圖文誘答性很高，容易讓考生感覺混亂，究竟要傾向題組給的線索作答，還是一般學習到的知識解答。

小港高中考生施琬婷說，公民有鑑別度，考題涵蓋全球化議題、跨界連結多，尤其混合題歸納很多重點，例如中俄聯手駭客攻擊海外企業，往往也是國際衝突主因，雖然很難用歸納佐證，但要能分析出深層原因，偏素養題。

鳳新高中的李姓考生分析，政治及法律題目還好，經濟佔比最多也最難，其中有一題蛋捲新包裝的廠商決策，選項描述十分類似，需要對定義十分清楚才容易判斷。

雄女的黃姓考生認為，此次題目難在閱讀速度，需要花費大量時間判斷，許多選項需要思考較久。前鎮高中的李育萱認為題目較學測難，其中提到近來時事，包括俄羅斯、中國、伊朗及北韓的衝突等，讓她較有印象。

前鎮高中林姓考生則說，題目較去年難具鑑別度，但細項觀念考很細，例如有題目關於行政法原則，要知道原則對應哪個概念才能判斷。

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114分科測驗今天落幕。記者郭韋綺／攝影
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