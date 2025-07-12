114分科數乙／四平八穩、中間偏易 學測翻車考生可成功翻身

114學年度大學分科測驗今舉行第二天考試，第三節考數乙。補教認為，整體難度中間偏易、四平八穩，沒有大量計算，文字敘述亦不複雜。尤其是前兩題會讓同學寫得很開心，甚至噗呲笑出來，整體而言考得合理、簡單，讓學測翻車的同學能透過分科翻身，相信未來也將維持這樣的出題趨勢。

補教數學教師解創智說，這是分科測驗數乙考試第一屆，完全針對數乙要求來命題，沒有爭議題目或範圍，各領域配分平均，代數、幾何、機率統計、分析題型兼具，各占四分之一，跟昨天考的數甲機率統計、代數考得少不同。

解創智預估，今年數乙五標（頂前均後底）分別為49、44、36、29、25，難度中間偏易，題目也並沒有冗長計算。

補教數學教師魏上智指出，數乙出得四平八穩，各冊都兼顧到，考得非常合理，計算量也不會太大，數乙特別單元如線性規畫靠在手寫部分，不像過去數乙題目文字敘述複雜，這次同學應該都看得懂題目。

「同學拿到考卷翻開，看到第一題、第二題應該是開心的」他說，數乙題目從簡單到困難，第一題考循環小數，在高一階段就學過，也可用高三學到的方式來解題，前三題能讓同學心情穩定下來。

魏上智說，第五題是傳統題數據分析，過去數乙、數Ｂ考試固定會出，需要計算過程，若能理解題目意思，計算量稍微少，容易算出答案。第七題矩陣，每年基本上都會考一題，這題計算量不大，每個選項按部就班計算就能算出對錯。第九題則多選題唯一需要大量計算，同學或許會花滿多時間。

第十題考複數計算，同學應該可以做得開心，很順利拿到分數。十一題是傳統排列組合，跟以往題目比起來，應該容易討論出答案。十二題考向量投影觀念，需要花時間思考，出得非常好。

手寫題部分，十三到十五題題組考微分跟圖形觀念，以數乙來說出得非常合理。十六到十八題也是數乙傳統題目，考的是線性規畫，題目文字敘述不複雜。

解創智說，線性規畫是過去社會組數乙的必考題，每次考試都有一題放在手寫，考生不會意外，今年也承襲過去傳統，題目複雜度跟課本習題差不多，甚至比較容易，是簡單的。

魏上智說，數乙整份題目應該寫得會寫得滿開心，除了少數一、兩題需要一點時間做計算。

由於今年是分科測驗首度考數乙，解創智說，原本就預期數乙會考得比較容易，假設學測考的是數Ｂ，考數乙只是多高三課程內容，今年高三課程考三十多分，後面兩個手寫再加上選填，如同課本隨堂練習，雖然因新課綱關係，多了一些單位，但多的單元都考得非常平易。

他進一步說，分科測驗的數乙合理、簡單，讓學測翻車的同學能夠透過分科翻身，「這個趨勢會hold住」，未來難度會固定在這，頂多稍做調整。解創智說，平心而論，這次數乙計算量跟指考差不多，簡單的題目多了，「尤其寫到第二題都會噗疵笑出來」，不會相信這是考大學的題目。

全國高級中等學校教育產業工會也認為，數乙整體試卷難度中偏易，部分試題著重閱讀素養，學生了解課本觀念，熟練基本題型即可拿分，高二修習數A與數B者，在應試數學乙無顯著差別。

不過，全國教師會數學乙科教師群指出，今年題型靈活，結合生活情境，試題中間偏難，對數A學生而言，容易入手，但對數B的學生而言，稍為偏難。整體而言貼切課綱內容，具有鑑別度。

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