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114分科數乙／首度加考…考生寫完全笑了！素養、機率題多 試題解答看這裡

114分科數乙／大魔王再度缺席！首度加考「中間偏易」 考生樂：寫起來很順

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114分科數乙／重基本觀念、少數難題有線索 師評：缺鑑別力題目較可惜

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
分科測驗第二天，考生於考場外把握時間複習。記者曾原信／攝影
分科測驗第二天，考生於考場外把握時間複習。記者曾原信／攝影

114分科測驗今邁入第二天，下午數學乙首次登場，大考中心也邀請雙北地區高中教師群協助解題。教師解題群、陽明高中教師蘇順聖表示，數乙可謂平易近人、側重概念知識，試題均給予明確的數字解題，「就是考驗基本的數學能力。」課本基本能力具備絕對看得懂、就能作答，有準備應能得心應手，也不會有時間不夠的問題。

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但蘇順聖也說，今年數乙較為可惜之處，在於通常數學試題會要求學生假設未知數、做推理，但該份試題幾無假設未知數的需求，如此一來鑑別度則不會太高，是較可惜之處。對此也建議，未來可新增一、二題連結不同概念或推理論證試題，以增加對前段學生的鑑別度。

成功高中教師許為明也表示，數乙簡單的試題不少，如單選第1題，可說課本上就有的題目，但也是鼓勵學生至少弄懂課本，於分科測驗也能拿到不錯的分數。少數難題如第8題，數個選項乍看之下不易解讀，但只要將選項細看、分析，「不好處理時，回頭看一下上一個選項。」就會發現可使用的線索。

中正高中教師林榮福則談到，今年也考出了選修數乙獨有的線性規劃、微積分，評估是未來數乙考科的重點，再者，混合題第二題嘗試讓學生做圖，但給出完整的座標單位，學生做出的圖應會較一致，未來數乙測驗，也可能傾向要求學生畫出圖形。整體而言，相較數甲，數乙給予考生的壓力較小，分數配比上，高三選修、高一、高二單元各佔三分之一，未來考生複習時需注意維持各年份章節的均衡。

闈場內教師評析，今年數乙著重基本觀念、沒有複雜的計算。整卷12年級數乙單元約占據40分，能掌握數乙的教學脈絡。試卷也有難度較高的試題，如第6題橫跨11、12年級的單元，評量對數律的基本應用、任意底得對數換至常用對數。

整體而言，闈內教師認為，首份數乙考卷包含基本題、跨單元連結試題，著重考基本概念仍無複雜的計算，並嘗試從閱讀理解、圖表判讀、分析推理、作圖計算等面向有效評量學生所學。

闈場內試考生則認為，試卷難易題兼具，如第1題無窮等比級數是簡單試題，僅評量循環小數的計算；但也有如第8題三角比，評量正弦、餘弦定理應用，並結合三角形和外接圓的關係。

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