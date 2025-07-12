孩子考完分科測驗 專家疾呼爸媽這些NG關心詞千萬不能說

分科測驗落幕，諮商心理師提醒家長，勿劈頭就問「你覺得考怎樣？」其他NG行為還有「我就跟你說了吧！」等責備；當孩子情緒低落或自我否定超過2週，建議諮詢專業。

今天是114學年分科測驗最後1天，考試結果難免幾家歡樂幾家愁，台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰提醒，此時孩子還正處在焦慮與放鬆兩種情緒交織下，不見得會把壓力表現出來。

家長如果想關心狀況，她強烈建議千萬不要直接問「考得怎樣」，可能讓孩子陷入不知道怎麼回答的困境；可以考慮「辛苦了」、「好不容易考完，有沒有什麼想跟爸媽分享？」等較正向問法。

「重點是要讓孩子感受到支持與關心。」藍挹丰說，有些家長很沉得住氣，乾脆不提考試相關話題，但務必要讓孩子知道，就算爸媽不問，不代表不能討論，展現出「只要想談，我都會聽」的態度，有助孩子安心。

藍挹丰表示，聽到孩子自述表現不如預期，家長可能一急就脫口「我早跟你說了吧！」等帶有責備、數落意味的語氣，對狀況沒有幫助外，恐怕只會讓孩子因此更加內疚。

考不好的孩子可能面臨情緒低落，影響到生活作息，她提醒警訊如睡眠或食慾改變，包括吃太多、吃太少、睡太多、睡太少等，或影響自身人際互動，變得退縮。有些孩子甚至嚴重到會出現較為負面想法與言詞，例如覺得自己沒有價值、考不好就徹底失敗等。

藍挹丰強調，面對挫折的能力是靠經驗累積、鍛鍊而來，人生很長，不會因為一兩次考試不如意，後面就會過不下去，需要的是給孩子們時間跟空間，讓他們能夠慢慢地安頓自己的身心；如果負面憂鬱的情緒持續超過2週，建議應該尋求專業如諮商心理師、精神科醫師協助。

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