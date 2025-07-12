快訊

雨具拿出來！雙北等5縣市大雨特報 一路下到晚上

114分科數乙／首度加考…考生寫完全笑了！素養、機率題多 試題解答看這裡

114分科數乙／大魔王再度缺席！首度加考「中間偏易」 考生樂：寫起來很順

聽新聞
0:00 / 0:00

114分科測驗／數乙科試題與解答

聯合報／ 記者許維寧李芯董俞佳陳宛茜馮靖惠楊惠琪葉冠妤／台北即時報導
分科測驗第二天。記者曾原信／攝影
分科測驗第二天。記者曾原信／攝影

114年大學分科測驗數乙科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學分科測驗第一日考物理、化學、數學甲、生物；第二日考歷史、地理、數乙、公民與社會，聯合新聞網整理試題與解答，正確答案仍以大考中心為準。

第0頁。圖／得勝者文教提供
第0頁。圖／得勝者文教提供
第1頁。解答／得勝者文教提供
第1頁。解答／得勝者文教提供

第2頁。解答／得勝者文教提供
第2頁。解答／得勝者文教提供
第3頁。解答／得勝者文教提供
第3頁。解答／得勝者文教提供

第4頁。解答／得勝者文教提供
第4頁。解答／得勝者文教提供
第5頁。解答／得勝者文教提供
第5頁。解答／得勝者文教提供

第6頁。解答／得勝者文教提供
第6頁。解答／得勝者文教提供
第7頁。圖／得勝者文教提供
第7頁。圖／得勝者文教提供

非選題手寫參考答案。解答／得勝者文教提供
非選題手寫參考答案。解答／得勝者文教提供
非選題手寫參考答案。解答／得勝者文教提供
非選題手寫參考答案。解答／得勝者文教提供

解答整理包

數學科 114分科測驗

延伸閱讀

不斷更新／114年升大學分科測驗 8科完整試題與解答

114分科地理／側重選修地理！圖表題多、中等難度試題增 師：有利文組生

114分科測驗／地理科試題與解答

114分科測驗／歷史科試題與解答

相關新聞

不斷更新／114年升大學分科測驗 8科完整試題與解答

114學年度分科測驗將於7月11日（星期五）與12日（星期六）登場，首日科目為物理、化學、數學甲、生物；次日則考歷史、地理、數學乙、公民與社會，各科考試時間皆為80分鐘，考生可依報名時選填科目應試…

114分科測驗／地理科試題與解答

114年大學分科測驗歷史科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學分科測驗第一日考物理、化學、數學甲、生物；第二日考歷史、...

114分科測驗／歷史科試題與解答

114年大學分科測驗歷史科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學分科測驗第一日考物理、化學、數學甲、生物；第二日考歷史、...

114分科數乙／大魔王再度缺席！首度加考「中間偏易」 考生樂：寫起來很順

大學入學分科測驗今年首次考數乙，今天第3節考數乙，考生考前還很擔心會難，台南二中考場考生說，比大考中心的預試卷簡單，也比...

建臺高中報錯科風波延燒！學生揭內鬥亂象：下學期能否開學都不知道

建臺高中近日發生集體報錯科目事件，導致23名應考生無法獲得補救，只能硬著頭皮應考。事件引發外界關注，矛頭多指向校方教務主任，但有學生爆料指出，學校高層陷入混亂，校長缺位、董事會分裂，導致管理失序，問題根源其實在高層權力鬥爭。

高中學霸「最佳辯士」遭4校封殺！分科測驗前發聲 名醫讚：氣度超乎想像

近日一名高中生因在學習歷程檔案中被發現「最佳辯士」一詞誇大，導致多所大學醫學系錄取資格被取消。該學生參加分科測驗，並在限動發文感謝支持與批評他的朋友，對此，精神科醫師沈政男在臉書發文誇獎，這名學生虛心受教、傾聽批評，身段格局及修辭，都不輸老練的政客。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。