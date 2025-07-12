114分科數乙／題目結合生活「素養題多」 考生見1考題驚喜：想一下就能解出來

114分科測驗數學乙時隔多年再次加考，考生認為考題雖有微積分、也有虛數，但整體難度普遍比學測簡單，素養題多，題型偏向情境式、生活化，淺顯易懂，且計算不複雜，注重邏輯觀念，數乙獨有範圍例如線性規劃的題目都考到。

鳳新高中簡姓考生說，單選、多選及非選，非選都是觀念活用，結合生活的題目，例如洗衣機100多種模式考的式排列組合，還有不等式聯立式、期望值都有考到，題型之前模擬考都出過，中間偏易。

鼓山高中張姓考生認為考題簡單，跟以往做過的題目差不多，解題方向明確，抓對公式簡單計算便能得出答案，其中考題用洗衣機計算排列組合讓他覺得十分有趣。

高師大附中一位考生認為題目中等偏簡單，較學測數B簡單，題型平均，注重觀念邏輯。

雄女的林姓考生提到現在考題多為素養導向，此次題目也偏情境式，生活應用類較多，計算並不複雜。

雄中的賴姓考生提到雖然今年首次加考數乙，但寫過歷屆數以及之前的考古題，認為題目中等，較為印象深刻的是線性規劃的題目，為數乙獨有範圍；有些題目要多算，整體不難。

鳳山高中洪姓考生說，自己是自然組，這次分科測驗明顯比學測簡單，但考的範圍大，線性函數、微積分、圓的概念考題都出現。風山高中李同學說，看到微積分當下有點驚喜，但只要觀念弄懂，想一下就可以解出來。

旗美高中社會組柯姓考生說，數乙的題型高三占比少，高一、高二居多，幾何、向量、幾何都考到，去年題目相比，今年素養題多，且也稍有難度，例如非選最後一題要畫線圖，必須列出二次不等式畫出農場範圍，思考一下才寫出答案。

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