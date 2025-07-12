聽新聞
0:00 / 0:00
114分科數乙／大魔王再度缺席！首度加考「中間偏易」 考生樂：寫起來很順
大學入學分科測驗今年首次考數乙，今天第3節考數乙，考生考前還很擔心會難，台南二中考場考生說，比大考中心的預試卷簡單，也比預期容易，許多該考都有考，其中機率考最多題，手寫題最後一題考線性規劃，因要用的算式較多，較花時間，但也沒特別刁難。
這次分科測驗，數甲被認為沒有預期難，甚至比學校的段考還簡單，而數乙是會容易還是難，學生考前也會想著，有考生考完地理後，認為史地都考得不錯，擔心數乙會考砸。但數乙考完後，考生認為比預期簡單，寫得很有自信，也超高興。
南一中考生表示，因數乙是第一次考，也不知會考什麼，考前還滿擔心，但考試時寫起來滿順的，只要細心點，就不會算錯。這次題目該考的都有考，包含機率、三角函數、微積分、複數、虛數都有出，其中機率題有多題。
潘姓、周姓等考生說，今年圖表不多，其中有一題是以圖表算最適直線，觀念對就容易算出。手寫題最後一題是「線性規劃」，求二元一次不等式的最大值，雖沒有特別刁難，但因要用的算式比較多，較花時間，至少要花個10分鐘，不過，一題就10多分，若算對了就划算。
【文教熱話題】
▪不斷更新／114年升大學分科測驗 8科完整試題與解答
▪高三生升學最後關卡！114分科最齊全攻略 從報名到考試規定一次掌握
▪114年分科倒數衝刺！首次加考數乙 8科重點、答題技巧全收錄
▪杏壇傻眼！苗栗私立建臺高中出包「分科測驗集體報錯」 網轟太離譜
▪建臺高中分科測驗搞出大烏龍 校方出面懇求：給孩子應考機會
▪電機系讀3年「沒成就感」想鬼轉 大四生掙扎考研or工作…網：別受限
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言