114分科數乙／大魔王再度缺席！首度加考「中間偏易」 考生樂：寫起來很順

大學入學分科測驗今年首次考數乙，今天第3節考數乙，考生考前還很擔心會難，台南二中考場考生說，比大考中心的預試卷簡單，也比預期容易，許多該考都有考，其中機率考最多題，手寫題最後一題考線性規劃，因要用的算式較多，較花時間，但也沒特別刁難。

這次分科測驗，數甲被認為沒有預期難，甚至比學校的段考還簡單，而數乙是會容易還是難，學生考前也會想著，有考生考完地理後，認為史地都考得不錯，擔心數乙會考砸。但數乙考完後，考生認為比預期簡單，寫得很有自信，也超高興。

南一中考生表示，因數乙是第一次考，也不知會考什麼，考前還滿擔心，但考試時寫起來滿順的，只要細心點，就不會算錯。這次題目該考的都有考，包含機率、三角函數、微積分、複數、虛數都有出，其中機率題有多題。

潘姓、周姓等考生說，今年圖表不多，其中有一題是以圖表算最適直線，觀念對就容易算出。手寫題最後一題是「線性規劃」，求二元一次不等式的最大值，雖沒有特別刁難，但因要用的算式比較多，較花時間，至少要花個10分鐘，不過，一題就10多分，若算對了就划算。

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