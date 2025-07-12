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114分科歷史／死背無法搶分！師曝1原因「難滿分」 考生：要理解前因後果

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
今天是114分科測驗第二天。記者江婉儀／攝影
今天是114分科測驗第二天。記者江婉儀／攝影

今天是114分科測驗第二天，有考生表示，今年歷史有加入其他元素，比如將問卷調查入題，跟以往不同，有老師分析，今年考題中間偏難，學生若想靠死背拿分不容易。

解答整理包

新北葉姓考生表示，今年考題看似不難，但沒有基本功的話就不好拿分，甚至還出現與其他科目融合的題目，比如這次有出跟霧社事件有關的題目，題目寫到，調查漢人與原住民對於此事的看法，以前練習時沒看過這種題目。

鄭姓考生表示，今年非選題，有提到台灣被迫開港後，簽訂開港條約，但當時外國人是在打狗開辦事處，問考生原因是什麼，還有因為什麼事件導致無法在安平開港，原因是當時受戴潮春事件影響，所以無法順利開港。他認為這次考試看似簡單，但其實在測試考生是否理解事件的前因後果。

板橋高中歷史老師張肇祥分析，部分題目都需要有一定的歷史知識，加上要能結合因果關係後，以統整性的思考，才能順利拿分，認為這次的考題難度屬於中間略偏難，考生想要拿下58至60級分不太容易。

他舉例，非選題有考到西安事變，考生要以2段資料判斷為何當時蔣中正會陷入為難，還要寫出為何中共有利的原因，這些是讓認真準備、有統整能力的學生獎勵，若只會死背就無法拿分。

張肇祥說，今年很多題目都融合了別的元素，例如醫療史、飲食史等等，比如為何印加帝國從原本重視玉米為主要作物，後來因為接觸基督教，所以改種小麥；歐洲殖民國瓜分非洲後要解決瘧疾，所以引進奎寧，日本總督府也效法此舉，為的就是要擴張領土等。

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