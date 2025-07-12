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114分科地理／側重選修地理！圖表題多、中等難度試題增 師：有利文組生

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
分科測驗第二天，考生於考場外把握時間複習，見到認識的朋友也不忘打招呼。記者曾原信／攝影
分科測驗第二天，考生於考場外把握時間複習，見到認識的朋友也不忘打招呼。記者曾原信／攝影

114分科測驗今邁入第二天，上午地理科登場，大考中心也邀請雙北地區高中教師群協助解題。教師解題群、麗山高中教師廖偉國指出，今年試題考出不少區域地理的空間分佈概念和人地關係，多屬於高三選修地理範圍。又歷來有不少自然組學生跨考歷史、地理，搶社會組科系，但今年專屬社會組的選修地理內容變多，自然組跨考生不容易拿高分，社會組學生較有好處。

解答整理包

廖偉國也表示，題目用到不少區域地理知識，但自108課綱上路後時數減少，區域地理論及各國時多只談主要概念而不細說，如14題考八卦山台地空間位置，「通常不會背這麼細。」該題較難判斷；又如第7題外傘頂洲僅有文字描述，而題目也問不清楚，學生無法判斷外傘頂洲是往台灣本島方向靠近或往嘉義的外海移動，亦難作答。

永春高中教師洪偉豪也談到，12題談到大圓航線，本來就是學生容易恐懼的概念，該題要先畫出大圓航線，判斷選項是否經過堪察加半島，空間轉換困難。

南湖高中教師林靜怡則表示，如32題出現新名詞「空間人口集中指數」，又現在課綱對各國的背景知識多無較詳細的說明，「學生對波蘭到底像誰沒有概念。」如此要推論甲乙丙等分別為哪個國家同樣不容易。整體而言，今年直觀可看出答案的試題變少，中等難度題目增加、約為45題，簡易題約24題算近年最少，難題則評估有31題。

闈場內教師評析，今年試題取材自國際脈動，如27-29題，以美國總統川普將墨西哥灣改為「美國灣」，google地圖作出相應調整入題；42-43則以美國關稅新政策恐導致全球貿易放緩入題。再者，如20-21題以ＡＩ產業供應鍊為例，請考生思考如台積電、Open AI廠商在供應鏈的位置，分析不同廠商間分工或整合的合作方式，代表地理即是生活的科學。

闈內教師也指出，今年與圖表相關試題高達26題，佔整體試卷的六成，不僅考驗學生了解圖表資訊，更評量考生「根據資料圖表，會下何種結論？」跳脫常見的考法，更深入評量考生運用圖表的能力。整體試卷屬中間偏易。

闈場內試考生則認為，試題關於自然地形的考點較少，整體以圖表判斷為主。又試題相對以往較無突出的難題，只需熟讀課本基礎內容就可掌握分數。

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