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114分科測驗／地理科試題與解答

聯合報／ 記者許維寧李芯董俞佳陳宛茜馮靖惠楊惠琪葉冠妤／台北即時報導
大學分科測驗今舉行第二天考試，預備鈴響前，考生於考場外等待。記者曾原信／攝影
大學分科測驗今舉行第二天考試，預備鈴響前，考生於考場外等待。記者曾原信／攝影

114年大學分科測驗歷史科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學分科測驗第一日考物理、化學、數學甲、生物；第二日考歷史、地理、數乙、公民與社會，聯合新聞網整理試題與解答，正確答案仍以大考中心為準。

0。圖／得勝者文教提供
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1。圖／得勝者文教提供
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2。圖／得勝者文教提供
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3。圖／得勝者文教提供
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4。圖／得勝者文教提供
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9。圖／得勝者文教提供
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10。圖／得勝者文教提供
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11。圖／得勝者文教提供
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地理科 114分科測驗

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