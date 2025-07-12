114分科地理／川普成焦點！美國灣、關稅入題 考生：手寫題增考驗寫作能力

大學入學分科測驗今天第2節考地理，台南二中考場考生普遍認為難易適中，但不少時事題，其中有多題和美國總統川普有關，包含關稅及把墨西哥灣改為美國灣等。考生說，這些時事都有關注到，老師在考前也會提醒，寫前靜下來想一想就會。考生也反映，今年手寫題增多，應是在考驗寫作能力。

南二中考生說，今年地理考題難易度適中，沒有比較難或容易，不過，時事題增多，有多題都和川普有關，因大陸是太陽光電板最大生產國，而美國是太陽光電發電量最大國家，其中有一題是問關稅提高後，對中美間光電的影響，並延伸到美國的陽光帶設在哪裡。也有題目問到川普把墨西哥灣改為美國灣的問題，難得大考有這麼多題和美國總統有關。

考生說，川普上任後一些政策深受國際矚目，特別是高關稅問題，他們也會去關心，老師在考試前也都會提到相關問題，並不會陌生。

另海平面上升，極端氣候頻繁，普遍有海岸後退等問題，許多國家為守護海岸會有一些人工設施，這次地理考題就有考突堤效應。近幾年台灣房市高漲，漲到一般老百姓買不起，中央採取打房政策，這次考題也有考競租理論，應也是與時事相關的題目。

南二中學生說，這次地理考題雖然時事題增多，但過去常出的一些題目也都有出，但不會刻意刁難，細看題目並冷靜下來好好判讀，答案很快就出來。

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