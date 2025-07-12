114分科歷史／「雨露均霑」但偏難 軍事史題增 補教估五標降1至2級分

114學年度大學分科測驗今進行第二天考試，第一節考歷史。補教歷史老師指出，今年歷史科考題涵蓋各時代與章節，強調學生閱讀理解能力，整體偏難。預估今年歷史科5標（頂前均後底）為「51、46、39、32、26」分。補教預估頂標、前標、均標、後標均比去年降1級分；後標下降2級分。

補教歷史老師馮敬之說，今年歷史科試題出題非常全面，涵蓋台灣史、東亞史、世界史以及各個朝代與時期，並未特別偏重特定年代或章節，「可以說是雨露均霑，出得非常棒」，完全符合108課綱的走向，對於有認真讀書、各章節皆有涉獵的學生而言，是能充分展現實力的考卷。

不過，馮敬之說，儘管考題取材全面性，但整體偏難，尤其強調閱讀理解能力，有不少題目需高度依賴資料閱讀與分析，例如第27、28題的棉花經濟作物題，以及第34題的中世紀歐洲軍事史題，都要求考生透過文字理解來選出正確答案。對於閱讀理解能力稍弱的同學來說會很吃力。

馮敬之還說，今年歷史科45題考題中，經濟題就占了至少8題，像是第10題考查北宋的國際關係和銅錢的概念，需要了解宋朝，特別是北宋與周邊國家的貿易往來差異；第27、28題考江蘇的棉花經濟作物；混合題組第35、36、37題考淡水港口貿易；第39題考查16世紀西班牙如何面對國際貿易帶來的國內問題等。他語帶保留說，今年經濟題型特別多，不曉得是否與美國總統川普的關稅政策有關。

馮敬之另指出，今年爭議題有3題，包括第6題人口死亡率圖表判讀、第14題伊斯蘭教與不平等議題，以及第19題共同國家認同與民族遷徙。其中又以第19題爭議最大，主要在於B與C選項的選擇，8名補教老師答案各半，爭議點包括奧匈帝國時期是否存在普遍的挪威、捷克、義大利後裔移民問題，以及在民族主義盛行下，當時是否能形成「共同的國家認同」。

不過，教師團體則認為，考題難易適中，預估考生整體表現與去年相近。

全國教師會歷史科教師群評析指出，試題難易適中，預估整體表現與去年相近。命題內容兼顧古今映照與知識應用。高三選修課程內容比例明顯提高，包括反殖民、醫療史、藝術史、性別史與物種交流史等；軍事史題數增加，尤其聚焦中國近現代戰爭史。

此外，命題亦結合時事，如2023年埃及考古新發現、台灣棒球族群組成與查理曼獎等，強化歷史與當代的連結。探究與實作題考驗學生運用史學思維，分析史學與現代觀點、判斷立場與歷史因果。全教會指出，今年試題整體設計兼具深度與廣度，呈現對學生批判思考、跨領域整合及時代敏感度的多元評量方向。

全國高級中等學校教育產業工會，試題設計強調學生需具備基本學科知識外，亦需運用統整與理解能力，文言文閱讀負擔相對減輕。選擇題方面，多選題設計需結合課本內容與題幹線索判讀，台灣史題型難度中等偏易，並結合原住民與時事議題。試題涵蓋多元族群、女權、藝術史、飲食與棒球等生活化主題，命題分布平均，且閱讀量適中。

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