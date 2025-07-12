114分科地理／手寫題考川普增加大陸關稅！考生：平時要閱讀關注時事

升大學分科測驗今天上午第二節地理，美國總統川普增加大陸關稅為手寫題最後一題，桃園市立南崁高中考生受訪表示，題目文字的敘述很清楚，不過要分析寫出自己對增加關稅與減碳、太陽能產業之間的影響，需要平時閱讀關注時事。

南崁高中、陽明高中考生表示，地理考題和歷史一樣，難易度都適中，部分題目有圖表更為靈活，台灣的地理位置考題就透過圖形，告訴考生「甲」所在的位置周邊的地理環境，進口真確認甲是在哪一個縣市；另外還有用xy軸標出不同的年齡層人口，需要計算成長率與可能對應的年齡層型態。

原住民族生態傳統知識入選擇題，描述不同的生活型態，問考生哪一個是原住民的傳統生態。

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