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114分科地理／川普關稅入題！時事考題多 考生：抓到關鍵字就可拿分
今天是114分科測驗第二天，第二科考地理，新北市有考生表示，今年題目難度適中，很多時事題，只要跟上生活時事，就可以順利拿分。
新北陳姓考生表示，覺得這次難易度適中，跟模擬考題，或是去年考試難度差不多，沒有刁難的題目，也覺得很多題目都是老師考前複習的「大補帖」方向，只要有念就可以拿分。
另一名李姓考生指出，今年考題範圍以高三社會環境議題為主，也很多時事題材，包含氣候變遷、自然災害，美國總統川普提出、關稅問題，現在最夯的AI產業鏈等等。
李姓考生表示，跟台灣有關的題目包含紫斑蝶的遷移路徑、原住民阿美族的生態知識等，題目非常多元，且題目不會很長，只要抓到關鍵字，還有跟上生活時事潮流，就可以順利作答。
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