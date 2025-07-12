114分科地理／AI、美中關稅戰入題 考生指「新概念多」：閱讀素養是高分關鍵

114分科測驗地理，考生多數反映簡單、鑑別度低，其中時事題考到中美關稅大戰，美國總統川普祭出關稅，對美、中的太陽能產業影響甚鉅，也牽動關稅對全球貿易減速議題，也有考生提到AI入題，時事接地氣。

新興高中考生翁皓閔說，地理科題目簡單，沒有複選題，只有單選29題和手寫、混合題，其中手寫文本背景很詳細，從文本發展論述不難發揮，尤其關稅議題貼近時事。

新莊高中陳姓考生說，今年地理考科跟以往時事題，也有AI科技素養題，基本需要背誦的題目也有融入，非常生活化，題目也簡短很多，閱讀時間減少，答題速度快一點，印象深刻是高科技產業融入題型。

岡山高中呂姓考生說，今年地理科的公眾參與式的新概念很多，例如地圖上會標示廁所在哪，牽涉到素養題的觀念，雖然有些題型根據線索就能找到答案，但閱讀素養愈多才是拿高分關鍵。

鳳新高中的黃怡瑄與洪瑄妊認為考題普通中等，各類型分布平均，整體以觀念題居多，沒有過於強調細節的題目，其中北北基桃人口活動題組讓兩人印象深刻，認為需要綜合判斷。

鳳山宋詠忻觀察試場中許多人早早交卷，認為題目簡單，答案就寫在題目中，十分直觀。復華高中的陳姓考生認為手寫題論述部分因有字數限制，沒辦法想到什麼就直接下筆，需要整理思緒後濃縮簡化呈現。

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