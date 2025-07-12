快訊

114分科地理／AI、美中關稅戰入題 考生指「新概念多」：閱讀素養是高分關鍵

半導體風雲／砷化鎵界的台積電 穩懋陳進財解密AI神經

北市警被撞飛昏迷「這3天關鍵期」！ 同事心疼大罵：沒聽到警鳴聲？

114分科地理／AI、美中關稅戰入題 考生指「新概念多」：閱讀素養是高分關鍵

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
114分科測驗地理，考生多數反映簡單、鑑別度低。記者郭韋綺／攝影
114分科測驗地理，考生多數反映簡單、鑑別度低。記者郭韋綺／攝影

114分科測驗地理，考生多數反映簡單、鑑別度低，其中時事題考到中美關稅大戰，美國總統川普祭出關稅，對美、中的太陽能產業影響甚鉅，也牽動關稅對全球貿易減速議題，也有考生提到AI入題，時事接地氣。

解答整理包

新興高中考生翁皓閔說，地理科題目簡單，沒有複選題，只有單選29題和手寫、混合題，其中手寫文本背景很詳細，從文本發展論述不難發揮，尤其關稅議題貼近時事。

新莊高中陳姓考生說，今年地理考科跟以往時事題，也有AI科技素養題，基本需要背誦的題目也有融入，非常生活化，題目也簡短很多，閱讀時間減少，答題速度快一點，印象深刻是高科技產業融入題型。

岡山高中呂姓考生說，今年地理科的公眾參與式的新概念很多，例如地圖上會標示廁所在哪，牽涉到素養題的觀念，雖然有些題型根據線索就能找到答案，但閱讀素養愈多才是拿高分關鍵。

鳳新高中的黃怡瑄與洪瑄妊認為考題普通中等，各類型分布平均，整體以觀念題居多，沒有過於強調細節的題目，其中北北基桃人口活動題組讓兩人印象深刻，認為需要綜合判斷。

鳳山宋詠忻觀察試場中許多人早早交卷，認為題目簡單，答案就寫在題目中，十分直觀。復華高中的陳姓考生認為手寫題論述部分因有字數限制，沒辦法想到什麼就直接下筆，需要整理思緒後濃縮簡化呈現。

編輯推薦

地理科 114分科測驗

延伸閱讀

不斷更新／114年升大學分科測驗 8科完整試題與解答

114分科歷史／美蘇冷戰、西安事變入題 考生：有鑑別度

114分科歷史／比歷屆簡單！可從題目找答案 考生：手寫題有鑑別度

114分科數甲／複數、微積分、空間向量入題 考生曝這是冷門題

相關新聞

114分科測驗／數乙初登場、文組生今決戰 必知事項一次看

114學年分科測驗今天第二天，依序考歷史、地理、數學乙、公民與社會。根據大考中心簡章規定，考生入座後可先目視確認答題卷上...

不斷更新／114年升大學分科測驗 8科完整試題與解答

114學年度分科測驗將於7月11日（星期五）與12日（星期六）登場，首日科目為物理、化學、數學甲、生物；次日則考歷史、地理、數學乙、公民與社會，各科考試時間皆為80分鐘，考生可依報名時選填科目應試…

建臺高中報錯科風波延燒！學生揭內鬥亂象：下學期能否開學都不知道

建臺高中近日發生集體報錯科目事件，導致23名應考生無法獲得補救，只能硬著頭皮應考。事件引發外界關注，矛頭多指向校方教務主任，但有學生爆料指出，學校高層陷入混亂，校長缺位、董事會分裂，導致管理失序，問題根源其實在高層權力鬥爭。

114分科歷史／題幹短但「直球對決」具挑戰性 師：史料判讀、推理決勝負

114分科測驗今邁入第二天，首節考歷史，大考中心也邀請雙北地區高中教師群協助解題。教師群評析，今年歷史科難易適中，但相較...

高中學霸「最佳辯士」遭4校封殺！分科測驗前發聲 名醫讚：氣度超乎想像

近日一名高中生因在學習歷程檔案中被發現「最佳辯士」一詞誇大，導致多所大學醫學系錄取資格被取消。該學生參加分科測驗，並在限動發文感謝支持與批評他的朋友，對此，精神科醫師沈政男在臉書發文誇獎，這名學生虛心受教、傾聽批評，身段格局及修辭，都不輸老練的政客。

114分科地理／AI、美中關稅戰入題 考生指「新概念多」：閱讀素養是高分關鍵

114分科測驗地理，考生多數反映簡單、鑑別度低，其中時事題考到中美關稅大戰，美國總統川普祭出關稅，對美、中的太陽能產業影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。