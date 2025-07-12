「最佳辯士」分科考試前暖心一舉動 獲醫師前輩盛讚

台中一名高中學生因學習歷程檔案中寫下「最佳辯士」等字眼，被陽明交通大學等四所醫學系取消錄取資格。他昨天參加分科測驗，考前發表公開信，向外界說明情況，並祝福所有考生考試順利，展現難得的正面態度與氣度。

醫師沈政男說，這名學生因「最佳辯士」幾個字被取消錄取資格，卻以虛心受教、傾聽批評的態度面對橫逆與挑戰，令人敬佩。他強調，真正的「最佳辯士」並非辯論場上耍嘴皮子，而是以行動證明自己，用行動說話，比言語更有說服力。

沈政男說，現代許多年輕人在網路世界中成長，容易讓人擔心他們不夠成熟與獨立，但這名學生的自信與穩重，顯示出他已經具備了承擔大任的格局與修辭能力，甚至不輸最老練的政客。以他的考試實力，沈政男相信他在分科考試中考上醫學系應該沒問題。

沈政男表示，這段苦澀的經歷，將會在放榜那天化作甜美的回憶。這名學生考上理想校系後，多了一段刻骨銘心的試煉，對自己、世界和未來有了更深刻的體會。他原本只是好心分享學習歷程，卻引來忌妒與挑剔，遭暗箭傷人。沈政男希望他考完試後能繼續反省這段經歷，並從中體察背後深層的制度與文化因素。

沈政男期許，這名學生未來讀醫學後，除了努力學習專業，更能關注國家與社會的運作，願意投身醫療與制度改革。沈政男強調，台灣醫療環境仍有許多問題，光靠一個人在自己的領域努力，往往無法獲得最佳結果，必須說服並結合其他人，共同反省並推動改革。

他也提到另一名考生，雖未透露姓名目前沒有進一步消息，應該是個好消息。沈醫師最後期盼，這些未來的醫師們，都能持續關心社會，回饋國家。

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