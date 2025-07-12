114分科測驗／歷史科試題與解答

近日一名高中生因在學習歷程檔案中被發現「最佳辯士」一詞誇大，導致多所大學醫學系錄取資格被取消。該學生參加分科測驗，並在限動發文感謝支持與批評他的朋友，對此，精神科醫師沈政男在臉書發文誇獎，這名學生虛心受教、傾聽批評，身段格局及修辭，都不輸老練的政客。

2025-07-12 09:51